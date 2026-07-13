CẬP NHẬT MỚI: Trump lại phong tỏa Eo biển Hormuz và công bố mức phí bảo vệ 20% đối với mọi hàng hóa 🚢

Giá dầu đã tăng vọt ngay lập tức sau tuyên bố của Donald Trump về việc khôi phục “lệnh phong tỏa Iran” và vai trò mới của Mỹ với tư cách là “người bảo vệ có thu phí” tại Eo biển Hormuz. Thị trường nhanh chóng phản ánh rủi ro địa chính trị, mặc dù luồng lưu thông hàng hóa về mặt chính thức vẫn được duy trì.

Trump đã nói gì

Tổng thống Mỹ đăng trên Truth Social rằng Eo biển Hormuz “đã và sẽ luôn mở, dù có hay không có Iran”, đồng thời tái áp đặt lệnh phong tỏa chỉ nhắm vào tàu thuyền và khách hàng của Iran.

Điểm mới trong lần này là cơ chế tài trợ - Mỹ sẽ chính thức trở thành “Người bảo vệ Eo biển Hormuz” và sẽ thu phí 20% trên giá trị mọi lô hàng vận chuyển qua eo biển để đổi lấy dịch vụ bảo vệ.

Phản ứng của thị trường dầu mỏ

Biểu đồ CFD dầu (OIL) trên khung thời gian M5 cho thấy một “news spike” điển hình – giá bật tăng mạnh từ khoảng 78,3 USD lên 79,85 USD, đồng thời vượt lên trên cả ba đường EMA (50/100/200) chỉ trong một nhịp tăng. Chỉ báo RSI (14) tăng lên 72,2, bước vào vùng quá mua, xác nhận đây là một nhịp tăng rất nhanh và mang nặng yếu tố cảm xúc - phản ứng thường thấy trước các tin tức địa chính trị.

Cũng cần lưu ý bối cảnh trong những tháng gần đây - thị trường đã nhiều lần phản ứng tương tự trước các tuyên bố của Trump liên quan đến Eo biển Hormuz. Chẳng hạn: Vào tháng 4, dầu WTI tăng 8% lên trên 104 USD/thùng sau thông báo phong tỏa các cảng của Iran. Đến tháng 7, dầu Brent kiểm định mốc 80 USD/thùng sau khi lệnh ngừng bắn với Iran bị phá vỡ. Lịch sử cho thấy những đợt tăng như vậy thường chỉ mang tính ngắn hạn, miễn là dòng chảy dầu thực tế qua eo biển chưa bị gián đoạn đáng kể.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với thị trường?