Tóm tắt thị trường: Mỹ dừng không kích –-Dầu giảm, Chứng khoán tăng

Chúng ta vừa khép lại một tuần với hàng loạt sự kiện đáng chú ý trên nhiều phương diện. Trong những ngày qua, thị trường đã chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, sự sụp đổ của quỹ đầu tư Situational Awareness, đà tăng lịch sử của chỉ số KOSPI Hàn Quốc, một trong những đợt can thiệp mạnh nhất vào đồng yên Nhật trong nhiều năm, cùng với sự suy giảm trở lại của giá dầu sau khi Donald Trump rút lại kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

🌍Địa chính trị

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm, định hình xu hướng của giá dầu và khí đốt. Cuối tuần qua đã xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý.

Hôm thứ Bảy, thị trường đón nhận thông tin về một cuộc tấn công mà theo tuyên bố của Donald Trump sẽ là "lớn nhất kể từ Thế chiến II". Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trong khu vực được cho là đã thuyết phục ông rằng một thỏa thuận đang đến rất gần, khiến kế hoạch quân sự này cuối cùng bị hủy bỏ.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về một thỏa thuận mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đang có những tiến triển tích cực.

Bên cạnh đó, OPEC+ đã quyết định tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188 nghìn thùng mỗi ngày.

🛢️Hàng hóa

Những diễn biến trên đang kéo giá dầu và khí đốt tiếp tục đi xuống.

Giá dầu Brent hiện chỉ còn quanh 83 USD/thùng, thấp hơn khoảng 5% so với một tuần trước. Dầu WTI của Mỹ cũng ghi nhận mức giảm tương tự và hiện giao dịch dưới ngưỡng 80 USD/thùng.

Sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2023, giá khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan cũng đang suy yếu. Trong khi đó, giá NATGAS vẫn tương đối ổn định quanh 2,76 USD/MMBtu.

📈 Chứng khoán

Giá năng lượng giảm đang hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 của Mỹ tăng khoảng 0,8%, trong khi S&P 500 tăng 0,6%. Hợp đồng tương lai của các chỉ số châu Âu cũng đồng loạt giao dịch trong sắc xanh. Chỉ số DAX của Đức nhiều khả năng sẽ mở cửa tăng khoảng 1%.

Tuy nhiên, thị trường châu Á lại kém tích cực hơn. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,1%, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc mất 0,8%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm tới 5%, chịu áp lực từ Samsung và SK Hynix khi cả hai cổ phiếu đều mất khoảng 8%.

Cần lưu ý rằng vào thứ Sáu tuần trước, KOSPI đã tăng hơn 15% – mức tăng mạnh nhất của một chỉ số chứng khoán lớn tại một quốc gia phát triển trong thế kỷ 21. Dù vậy, chỉ số này vẫn khép lại tháng với mức giảm khoảng 20%.

Hôm nay, nhà đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của Palantir, Snap và Trump Media & Technology (đều được công bố sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa).

🧈 Kim loại quý

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì gần vùng đỉnh cục bộ (4,69%), tiếp tục tạo áp lực lên giá kim loại quý. Tuy nhiên, mức độ tác động hiện khá hạn chế khi cả vàng và bạc đều kết thúc tháng 7 gần như không thay đổi.

Giá vàng hiện giao dịch quanh 4.070 USD/ounce, trong khi bạc ở khoảng 58,2 USD/ounce.

📈Dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ

Sau một tuần dày đặc các cuộc họp của những ngân hàng trung ương lớn, thị trường sẽ có quãng nghỉ tương đối dài về chính sách tiền tệ. Trong tuần này, chỉ có Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc (CNB) họp vào thứ Năm và nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất.

Về dữ liệu kinh tế, tâm điểm sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Nếu các số liệu tiếp tục yếu hơn kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng định giá theo hướng ôn hòa hơn đối với lộ trình lãi suất của Fed.

Trong nửa đầu tuần, thị trường chủ yếu đón nhận các số liệu PMI điều chỉnh. Do đây chỉ là các bản điều chỉnh, thay vì công bố sơ bộ, khả năng tạo biến động lớn thường khá hạn chế. Ngoại lệ là dữ liệu RatingDog của Trung Quốc, được công bố muộn hơn so với các chỉ số PMI khác – số liệu đầu tiên của tháng 7 đã được công bố ngay trong đêm qua.

Trung Quốc

Chỉ số PMI sản xuất RatingDog tháng 7 của Trung Quốc gây thất vọng khi chỉ đạt 50,9 điểm, thấp hơn mức kỳ vọng 52 điểm. Cần lưu ý rằng Trung Quốc công bố PMI từ hai tổ chức khác nhau. PMI của S&P (RatingDog) phản ánh rõ hơn tình hình của các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển và định hướng xuất khẩu. Trong khi đó, PMI của NBS bao gồm nhiều doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng và hạ tầng, với phần lớn sản lượng phục vụ nhu cầu trong nước.

💱 Tiền tệ

Đồng USD tiếp tục xu hướng suy yếu bắt đầu từ sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư. Cặp EUR/USD vẫn duy trì vững trên ngưỡng 1,15, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là đồng yên Nhật sau đợt can thiệp phối hợp đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản. Theo các ước tính dựa trên dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố, quy mô mua vào có thể lên tới khoảng 8,45 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 53 tỷ USD vào thời điểm đó), đánh dấu đợt can thiệp trong một ngày lớn nhất trong lịch sử BoJ.

Cặp USD/JPY đã giảm hơn 4%, xuống quanh ngưỡng 156 – mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.