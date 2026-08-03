GOLD - NFP sẽ là phép thử mới với giá Vàng?

Sau khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khép lại mà không tạo ra bất ngờ lớn về chính sách, thị trường vàng đang chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần. Đây được xem là dữ liệu quan trọng nhất đối với kỳ vọng lãi suất trong ngắn hạn và có thể quyết định liệu vàng có đủ động lực để thoát khỏi vùng giao dịch hiện tại hay không.

Thị trường lao động sẽ quyết định kỳ vọng lãi suất của Fed

Báo cáo GDP quý II cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại đáng kể, làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ thận trọng hơn với các quyết định thắt chặt chính sách, ngay cả khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Điều này khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các dữ liệu kinh tế, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 có thể giảm thêm, qua đó hỗ trợ giá vàng nhờ lợi suất trái phiếu và đồng USD hạ nhiệt. Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 85.000 việc làm trong tháng 7. Đây là mức tăng tương đối khiêm tốn và sẽ là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá liệu thị trường lao động có đang mất đà hay không.

Ngược lại, nếu số liệu việc làm vượt kỳ vọng, thị trường sẽ quay trở lại với câu hỏi: Liệu Fed có nên cân nhắc việc tăng lãi suất khi lạm phát có xu hướng tăng và thị trường lao động vẫn ổn định, điều này sẽ tạo thêm áp lực đối với vàng thông qua đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Rủi ro lạm phát vẫn phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông

Một biến số khác tiếp tục chi phối triển vọng của vàng là tình hình địa chính trị. Các tín hiệu nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran đã phần nào giúp thị trường kỳ vọng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng sẽ giảm bớt. Đây cũng là yếu tố chính đã giúp cho giá Vàng mở phiên tăng mạnh sáng ngày hôm nay. Nếu hai bên đạt được tiến triển trong việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu có thể tiếp tục hạ nhiệt, qua đó giảm áp lực lạm phát và tạo thêm dư địa để Fed trì hoãn việc tăng lãi suất. Điều này sẽ tiếp tục tạo đà để giá Vàng có thể mở rộng đà tăng.

Ngược lại, bất kỳ sự đổ vỡ nào trong tiến trình đàm phán cũng có thể khiến giá năng lượng bật tăng trở lại, làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn và giá Vàng có thể quay đầu giảm mạnh về lại các vùng đáy quan trọng.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn chưa thay đổi

Dù trong ngắn hạn Vàng vẫn đang chịu sức ép từ các yếu tố về Fed, địa chính trị và dữ liệu vĩ mô. Nưng các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng dài hạn vẫn tiếp tục được duy trì. Nợ công toàn cầu ở mức cao, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì ổn định và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn địa chính trị vẫn là những động lực quan trọng đối với thị trường vàng.

Đáng chú ý, phản ứng của thị trường sau cuộc họp Fed cho thấy đồng USD suy yếu mạnh dù Fed vẫn duy trì lập trường chống lạm phát. Điều này phản ánh rằng một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu đánh giá Fed sẽ khó có thể duy trì chu kỳ thắt chặt mạnh hơn nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục chậm lại. Nếu kịch bản này tiếp diễn, vàng có thể nhận được thêm lực hỗ trợ ngay cả khi lãi suất vẫn duy trì ở vùng cao.

Vàng có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh

Sau nhiều tuần dao động quanh vùng hỗ trợ quan trọng, giá vàng đang đứng trước cơ hội xác lập xu hướng mới nếu xuất hiện chất xúc tác đủ mạnh từ dữ liệu kinh tế. Vì vậy, báo cáo việc làm lần này có ý nghĩa lớn hơn so với thông thường bởi thị trường đang thiếu một yếu tố đủ sức thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Điều này cũng được phản ánh rõ trên biểu đồ giá Vàng, khi giá đã liên tục đi ngang trong suốt 6 tuần qua. Việc giá liên tục bị nén lại trong một phạm vi nhất định là tín hiệu cảnh báo cho một xu hướng biến động mạnh.

Tổng kết

Thị trường vàng đang bước vào giai đoạn mà các dữ liệu kinh tế có ảnh hưởng lớn hơn so với những phát biểu mang tính định hướng từ Fed. Sau cuộc họp tháng 7, nhà đầu tư đã phần nào thích nghi với lập trường cứng rắn của Fed. Vì vậy, yếu tố có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với giá vàng lúc này là diễn biến thực tế của nền kinh tế Mỹ.

Trong ngắn hạn, sự kết hợp giữa dữ liệu việc làm, triển vọng lạm phát và diễn biến tại Trung Đông sẽ quyết định liệu vàng có thể thoát khỏi giai đoạn tích lũy hiện nay để hình thành một xu hướng mới hay không.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Hôm nay, kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ là yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn của giá Vàng. Mọi thứ vẫn đang khá thận trọng khi giá không có nhiều sự biến động trong phiên Á và Âu. Hiện tại, giá vẫn đang củng cố trong kênh giảm và việc phá vỡ ra khỏi kênh này sẽ cung cấp tín hiệu rõ ràng cho một xu hướng mới của giá Vàng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bối cảnh rộng hơn thì xu hướng giảm đang một phần nào đó vượt trội hơn, được thể hiện rõ ở những cây nến giảm với volume lớn. Đồng thời, giá cũng đã liên tục từ chối khi tiếp cận với vùng kháng cự ngắn hạn quanh 4.100 USD/oz. Điều này phản ánh sự yếu thế từ phe mua cũng như áp lực bán mạnh vẫn đang đè nặng. Vì vậy, nếu xuất hiện tin xấu về đàm phán, giá có thể gãy luôn vùng 4.000 USD/oz hoặc thậm chí là quay lại mốc 3.800 USD/oz.