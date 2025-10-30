CẬP NHẬT MỚI: Trung Quốc sẽ mua 12 tấn đậu nành trong năm nay

Điểm nổi bật Trung Quốc dự kiến ​​sẽ mua 12 triệu tấn đậu nành trong năm nay và sẽ tiếp tục mua trong 3 năm tới với tốc độ hàng năm ít nhất là 25 triệu tấn

Ông Bessent thông báo rằng Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu tương từ Mỹ trong năm nay, và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Năm 2024, Mỹ đã bán 27 triệu tấn đậu tương cho Trung Quốc, trong khi sản lượng chỉ đạt dưới 120 triệu tấn. Giá đậu tương đã giảm sau cuộc gặp giữa Trump và Tập, do thiếu các chi tiết cụ thể liên quan đến kế hoạch mua hàng. Tuy nhiên, các tuyên bố của ông Bessent có thể chưa đủ để duy trì tâm lý tích cực trên thị trường.

