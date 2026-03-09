Tin đầu ngày: Giá dầu tiếp tục leo thang, mức đỉnh lịch sử sắp được chinh phục 🚩

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Iraq. Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được “chiến thắng hoàn toàn”, điều này củng cố kỳ vọng của thị trường rằng chiến dịch quân sự có thể kéo dài ít nhất vài tuần. Theo các nguồn tin không chính thức, Marco Rubio được cho là đã nói rằng chiến dịch có thể kéo dài khoảng bốn tuần.

Gía dầu mở phiên đầu tuần tăng mạnh và chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 10%. Với đà tăng bùng nổ và những bất ổn đang xảy ra, việc giá dầu vượt qua đỉnh và thiết lập kỷ lục mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng (bao gồm rủi ro đình lạm), Gold đã có thời điểm tăng hơn 1,5%, vượt 5.190 USD/ounce, bất chấp đồng US Dollar vẫn mạnh và lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, mở phiên sáng đầu tuần, áp lực bán bất ngờ gia tăng đẩy giá quay trở lại dưới mức 5.100 USD/oz

Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) từ thị trường lao động Mỹ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 2 lại nhỉnh hơn dự báo một chút.

Mỹ - Báo cáo NFP tháng 2

Thay đổi việc làm: −92k (dự báo: 55k; trước đó: 126k – điều chỉnh từ 130k)

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,4% (dự báo: 4,3%; trước đó: 4,3%)

Tăng trưởng thu nhập bình quân: 3,8% YoY (dự báo: 3,7%; trước đó: 3,7%)

Mỹ - Doanh số bán lẻ tháng 1

Chỉ số tổng: −0,2% MoM (dự báo: −0,3%; trước đó: 0%)

Chỉ số lõi: 0% MoM (dự báo: +0,1%; trước đó: 0%)

Báo cáo NFP mới nhất đã gây bất ngờ cho toàn bộ dự báo, đánh dấu lần thứ hai trong vòng năm tháng việc làm tại Mỹ giảm. Sự suy yếu của thị trường lao động xuất hiện ở gần như mọi lĩnh vực, với mức điều chỉnh lớn nhất ở ngành y tế và giáo dục (−34k so với +129k trước đó) — vốn là những lĩnh vực mạnh nhất trong báo cáo trước. Ngành dịch vụ giải trí và khách sạn ghi nhận mức giảm lớn thứ hai (−27k).

Bitcoin cũng đang giảm trong hôm nay, khi giá từ khoảng 71.000 USD xuống 68.000 USD. Đà giảm này một lần nữa làm suy yếu hy vọng về một nhịp phục hồi rộng hơn, khi đợt tăng gần đây bị chặn lại quanh vùng 74.000 - 75.000 USD, mức được xem là quan trọng theo góc nhìn định vị của các nhà tạo lập thị trường. Ethereum giảm mạnh hơn nữa; đồng tiền điện tử lớn thứ hai đang giảm hơn 5% và rơi xuống dưới 2.000 USD.

GDP điều chỉnh theo mùa (QoQ) của quý 4/2025 thấp hơn kỳ vọng, đạt 0,2% (dự báo: 0,3%; trước đó: 0,3%).

Các số liệu khác:

Chi tiêu chính phủ (QoQ), Q4: 0,5% (dự báo: 0,5%; trước đó: 0,7%)

Tiêu dùng hộ gia đình (QoQ): 0,4% (dự báo: 0,4%; trước đó: 0,2%)

GDP (YoY), Q4: 1,2% (dự báo: 1,3%; trước đó: 1,3%)

Việc làm (QoQ), Q4 cuối cùng: 0,2% (trước đó: 0,2%)

Việc làm (YoY), Q4 cuối cùng: 0,7% (trước đó: 0,6%)

Trong thị trường chứng khoán Mỹ, Marvell Technology tăng gần 11%. Công ty đã nâng dự báo doanh thu lên 15,2 tỷ USD, từ 14,2 tỷ USD trước đó. Tăng trưởng doanh thu năm nay dự kiến 30% YoY, cao hơn ước tính của thị trường. Tuy nhiên, tâm lý thị trường ngoài ngành dầu khí vẫn rất yếu, đặc biệt là ngành tài chính, nơi BlackRock giảm gần 7%.

Boeing tăng hơn 2,5% sau khi Financial Times đưa tin rằng công ty đang đàm phán với China về đơn đặt hàng 500 máy bay Boeing 737 MAX. Đơn hàng này có thể nằm trong khuôn khổ quan hệ kinh tế rộng hơn giữa United States và Trung Quốc, đồng thời có thể hỗ trợ đáng kể cho lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) của Boeing.

Theo France 24, dẫn lời Iranian Ministry of Foreign Affairs, Iran tuyên bố rằng “European Union sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu châu Âu tham gia cuộc chiến tại Trung Đông.” Cho đến hiện tại, hợp đồng tương lai của Euro Stoxx 50 (EU50) chỉ phản ứng rất hạn chế trước phát biểu này. Trong thời gian gần đây, Pháp đã triển khai một tàu sân bay tới Trung Đông, phản ánh hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của các nước châu Âu trong khu vực.