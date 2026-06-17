CẬP NHẬT MỚI: Tỷ giá EUR/USD giảm 0,4% sau quyết định của FOMC!

Đúng như kỳ vọng của thị trường, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất, với lãi suất quỹ liên bang (Federal Funds Rate) tiếp tục duy trì trong khoảng 3,50% - 3,75%. Quyết định được toàn bộ các thành viên FOMC nhất trí thông qua.
Hình 1: Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ (1998 - 2026)
Nguồn: XTB Research, 17.06.2026
Điều quan trọng hơn nhiều so với bản thân quyết định lãi suất chính là Biểu đồ Dot Plot – dự báo về lộ trình lãi suất của các thành viên FOMC trong thời gian tới. Fed đã điều chỉnh tăng toàn bộ quỹ đạo lãi suất dự kiến, với mức điều chỉnh khá đáng kể và cao hơn rõ rệt so với kỳ vọng của thị trường. Đây có thể được xem là một sự chuyển dịch theo hướng "diều hâu" (hawkish) của Ủy ban.
Hiện tại: Một nửa số thành viên FOMC (9/18) kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm nay. Một phần ba số thành viên (6/18) thậm chí coi hai lần tăng lãi suất là kịch bản cơ sở.
Hình 2: Biểu đồ Dot Plot của FOMC (2026 - 2028+)
Nguồn: FOMC, 17.06.2026
Thị trường đã nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất của Mỹ. Hiện tại, nhà đầu tư gần như định giá hoàn toàn khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, đồng thời hai lần tăng lãi suất vào giữa năm 2027 đang được xem là kịch bản cơ sở.
Về tuyên bố chính sách, đây là một văn bản khá khác thường. Đúng là trong những ngày gần đây, Chủ tịch Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn Fed hạn chế việc giải thích quá chi tiết mọi quyết định chính sách. Tuy nhiên, mức độ rút gọn lần này vẫn vượt xa kỳ vọng. Toàn bộ bản tuyên bố chỉ dài 132 từ, đến mức người đọc có thể hoàn thành trong khoảng 35 giây.
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