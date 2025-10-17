CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển giảm nhẹ

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với số liệu trước
Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với số liệu trước
Dữ liệu chính:
-
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 – hiện tại: 8,3%; trước đó: 8,4%
Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển đạt 8,3% trong tháng 9, giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức 8,4% của tháng trước. Mặc dù sự thay đổi này không đáng kể, nhưng nó có thể cho thấy sự cải thiện nhẹ trong điều kiện thị trường lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn là một thách thức đáng kể đối với nền kinh tế Thụy Điển.
Nguồn: xStation5
