CẬP NHẬT MỚI: US100 phản ứng trước báo cáo ADP ảm đạm.

Báo cáo ADP của Mỹ (thay đổi việc làm khu vực tư nhân): 22.000 việc làm so với dự kiến 45.000 và 41.000 việc làm trước đó. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100 tăng nhẹ) sau dữ liệu thị trường lao động trái chiều, báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất của Fed cao hơn một chút.
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật: EUR/USD
Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và Chỉ số tâm lý tiêu dùng của đại học Michigan
Tổng hợp tin cuối ngày: Phố Wall và Châu Âu chìm trong sắc đỏ
Cổ phiếu Volvo Cars trượt dài hơn 20% sau báo cáo gây thất vọng
