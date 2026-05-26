Thị trường nổi bật: OIL.WTI (19.05.2026)

Sau sự cải thiện tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai, vốn đã kéo giá năng lượng giảm mạnh, hiện chúng ta đang chứng kiến một phần đảo chiều do xuất hiện các báo cáo về cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào các cơ sở nằm ở miền nam Iran, nhiều khả năng gần Bandar Abbas. Giá dầu WTI tăng khoảng 1,4% trong phiên giao dịch buổi sáng.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được cho là sẽ tiếp tục, điều này đang hạn chế quy mô đà giảm. Theo các nguồn tin, hai bên hiện chỉ tập trung vào “ngôn ngữ phù hợp” sẽ được sử dụng trong thỏa thuận cuối cùng giữa Washington và Tehran.
Nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi thêm thông tin có thể xác nhận hoặc bác bỏ luận điểm rằng khoảng cách trong đàm phán giữa các bên đang dần thu hẹp. Ở thời điểm hiện tại, thị trường mới chỉ nhận được các tín hiệu liên quan đến việc Israel tiếp tục pháo kích Lebanon, điều chắc chắn không mang lại sự lạc quan cho giới đầu tư.
Biểu đồ 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)
Nguồn: xStation, 25.05.2026
Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sâu hơn sau khi đạt các đỉnh cục bộ. Những cây nến gần đây cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Mốc 90 USD đóng vai trò vừa là vùng hỗ trợ gần nhất vừa là ngưỡng tâm lý quan trọng. Việc bảo vệ được mốc này là yếu tố then chốt đối với phe mua. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại 85 USD. Kháng cự động hiện được tạo bởi đường trung bình động màu xanh đi xuống (SMA 50).
Các mức Fibonacci retracement: Việc giá giảm xuống dưới mức 38,2% và đóng nến ngày dưới ngưỡng này là tín hiệu kỹ thuật cổ điển cho thấy khả năng tiếp tục giảm về vùng Fibonacci 50% (trùng với vùng hỗ trợ 85 USD đã đề cập ở trên).
Đường trung bình động: Giá đã giảm xuống dưới các đường trung bình ngắn hạn (bao gồm đường SMA 50 màu xanh), xác nhận sự chuyển dịch sang tâm lý giảm giá trong ngắn hạn. Đường trung bình dài hạn (đường SMA 100 màu đỏ) vẫn đang hướng lên và nằm dưới giá hiện tại, xác nhận rằng trong khung thời gian dài hạn, xu hướng tăng vẫn chưa bị phủ nhận hoàn toàn.
