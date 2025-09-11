CẬP NHẬT MỚI: USD giảm nhẹ sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh; CPI của Mỹ phù hợp dự kiến📌

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 8:

CPI: Thực tế 0.4% MoM; Dự kiến 0.3% MoM; Trước đó 0.2% MoM;

CPI: Thực tế 2.9% YoY; Dự kiến 2.9% YoY; Trước đó 2.7% YoY;

Core CPI: Thực tế 0.3% MoM; Dự kiến 0.3% MoM; Trước đó 0.3% MoM;

Core CPI: Thực tế 3.1% YoY; Dự kiến 3.1% YoY; Trước đó 3.1% YoY;

EURUSD tăng giá sau khi số liệu được công bố, mặc dù thị trường đã phần nào dự đoán dữ liệu sẽ thấp hơn dự kiến ​​sau bất ngờ về chỉ số PPI hôm qua. Các số liệu này phù hợp với kỳ vọng và khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới dường như gần như chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta không nên kỳ vọng mức cắt giảm lớn hơn 25 điểm cơ bản.

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 8:

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: thực tế là 263 nghìn; dự báo là 235 nghìn; trước đó là 236 nghìn;

Phản ứng của cặp EUR/USD chủ yếu bị chi phối bởi sự gia tăng mạnh mẽ của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Kết hợp với dữ liệu NFP và ADP yếu hơn, bức tranh này gửi một tín hiệu rõ ràng đến Fed để tập trung vào mục tiêu thứ hai trong nhiệm vụ kép của mình - vấn đề thất nghiệp. Số liệu CPI phù hợp với kỳ vọng và hiện tại không phải là mối lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách của Fed.

Hiện tại, các nhà giao dịch hoàn toàn dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm 2025.