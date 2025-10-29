CẬP NHẬT MỚI: USDSEK giảm 0,15% do dữ liệu GDP của Thụy Điển vượt ước tính

- GDP của Thụy Điển tăng trưởng cao hơn dự kiến cả theo năm và theo quý trong quý 3.
- Đồng Krona Thụy Điển (SEK) tăng giá
- GDP của Thụy Điển tăng trưởng cao hơn dự kiến cả theo năm và theo quý trong quý 3.
- Đồng Krona Thụy Điển (SEK) tăng giá
14:00, Thụy Điển - Tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 (so với cùng kỳ năm trước):
-
Thực tế: +2,4%
-
Dự báo: +1,6%
-
Trước đây: 1,4%
Dữ liệu thực tế cao hơn dự kiến sẽ hỗ trợ việc tạm dừng chu kỳ nới lỏng của Riksbank, đặc biệt là khi lãi suất bất ngờ tăng từ 2% lên 1,75% vào tháng 9.
Nguồn: xStation5
🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?
Tin đầu ngày (31.10.2025): ECB, FOMC và MAG7 - tín hiệu trái chiều và tâm lý e ngại rủi ro
Eli Lilly công bố kết quả tài chính ấn tượng
Chipotle: Báo cáo gây thất vọng, lợi nhuận giảm hai chữ số
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.