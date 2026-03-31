CẬP NHẬT MỚI: Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công Microsoft, Apple và Alphabet ⚔️

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với 18 công ty công nghệ Mỹ, trong đó Microsoft, Apple, Google, Intel và Boeing được nhấn mạnh là “mục tiêu hợp pháp” nhằm đáp trả các hoạt động do Mỹ và Israel thực hiện. Vệ binh Cách mạng thông báo rằng các cuộc tấn công vào cơ sở của những công ty này tại khu vực có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, khiến tình hình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong tuyên bố của mình, IRGC nhấn mạnh rằng các công ty trong lĩnh vực ICT và AI đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động nhắm vào Iran - một cáo buộc chưa từng có đối với ngành công nghệ dân sự.

Phản ứng thị trường ngay lập tức: cổ phiếu MSFT, AAPL, GOOGL, INTC và BA đã dừng đà tăng ban đầu và bắt đầu trả lại những mức tăng vừa đạt được. Đồng thời, giá dầu cũng bật tăng mạnh - việc leo thang căng thẳng xung quanh Iran là tín hiệu kinh điển đối với thị trường hàng hóa năng lượng, nơi bất kỳ đe dọa gián đoạn nguồn cung nào đều đẩy giá lên cao.

Điều đáng lưu ý là IRGC từng đưa ra các lời đe dọa tương tự trong quá khứ, và không phải lúc nào cũng dẫn đến hành động thực tế - tuy nhiên hạn chót 1/4 lần này khiến cảnh báo có tính cụ thể hơn trước. Thị trường hiện sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng từ Washington và các tuyên bố từ chính các công ty về sự hiện diện và tài sản của họ tại Trung Đông. Trong vài giờ tới, sẽ rõ liệu đây chỉ là làn sóng tiếng ồn địa chính trị khác hay là sự leo thang thực sự có khả năng thay đổi vĩnh viễn tâm lý thị trường công nghệ và hàng hóa.

Nguồn: xStation