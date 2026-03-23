Cập nhật: Tối hậu thư địa chính trị. Thị trường kim loại quý hoảng loạn 🚨 (23.03.2026)

Nguồn: investing

Biến động hiện đang bao trùm các hợp đồng tương lai chủ chốt. Nguồn: xStation

Thị trường bước vào tuần mới với trạng thái cực kỳ căng thẳng khi bóng ma địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đưa ra tối hậu thư 48 giờ đối với Iran, yêu cầu quốc gia này phải khai thông Eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cốt lõi. Thời hạn chót sẽ kết thúc vào tối thứ Hai, khiến các thị trường duy trì báo động đỏ trước rủi ro xung đột bùng phát diện rộng.

Đáp lại, Iran đưa ra cảnh báo đanh thép rằng mọi hành động quân sự sẽ kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các cơ sở năng lượng khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy khử mặn và nhà máy điện hạt nhân tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lân cận.

Ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mô tả tình hình hiện tại là "cực kỳ nghiêm trọng" và có khả năng tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Ông lưu ý mức gián đoạn hiện tại ước tính khoảng 11 triệu thùng/ngày, vượt xa tổng thiệt hại từ hai cú sốc dầu mỏ lớn trong quá khứ.

Trong bối cảnh này, đồng Đô la Mỹ và Đô la Canada một lần nữa thống trị thị trường ngoại hối. Cặp tỷ giá USD/JPY tiếp tục bứt phá trên mốc 159,500. Ngược lại, các đồng tiền khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Antipodes) đang ghi nhận hiệu suất rất kém.

Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư lại nằm ở thị trường kim loại quý. Giá vàng bốc hơi 4%, rơi xuống mức 4.320 USD/ounce, trong khi giá bạc lao dốc 5,6% và giao dịch quanh mốc 65 USD. Đà sụt giảm này một phần bắt nguồn từ sự lên giá không ngừng của đồng USD, vốn luôn duy trì mối tương quan nghịch biến mạnh mẽ với các biến động của thị trường vàng.

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ và Châu Âu dự báo một phiên giao dịch đỏ lửa trong ngày thứ Hai. Chỉ số DE40 (Đức) giảm 0,82%, US500 (Mỹ) giảm 0,32% và CHN.Cash (Trung Quốc) giảm 1,29%. Ngược lại, hợp đồng JP225 (Nhật Bản) lại tăng gần 0,72%, cho thấy tâm lý thị trường đang khá phân hóa.

Tại thị trường giao ngay, tình hình thậm chí còn bi quan hơn khi các sàn chứng khoán chứng kiến làn sóng bán tháo dữ dội. Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) và Nikkei 225 (Nhật Bản) chịu thiệt hại nặng nề nhất khi lần lượt bốc hơi 6,3% và 3,6%.