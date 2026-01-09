Cặp tiền EUR/USD tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu doanh số bán lẻ khu vực Euro khả quan 📉

Cặp tiền EUR/USD hầu như phớt lờ dữ liệu bán lẻ khu vực đồng euro tích cực hơn kỳ vọng và tiếp tục ghi nhận một phiên giảm điểm nữa. Doanh số bán lẻ của Eurozone trong tháng 11 tăng 2,3% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 1,6% dự báo và 1,5% của kỳ trước. Trên cơ sở tháng, mức tăng đạt 0,2%, cao hơn 0,1% kỳ vọng và 0,0% trước đó. Dù khối lượng bán lẻ vẫn nằm trong vùng suy giảm, tốc độ co lại đang dần chậm lại.

Về mặt kỹ thuật, tỷ giá đã trượt xuống dưới đường EMA 50 kỳ (đường màu cam). Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, cặp tiền này có thể kiểm định khu vực quanh đường EMA 200 kỳ, nằm gần mốc 1,157. Trước đó, khu vực này đã hai lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5