Cặp tiền EUR/USD tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu doanh số bán lẻ khu vực Euro khả quan 📉

Cặp tiền EUR/USD hầu như phớt lờ dữ liệu bán lẻ khu vực đồng euro tích cực hơn kỳ vọng và tiếp tục ghi nhận một phiên giảm điểm nữa. Doanh số bán lẻ của Eurozone trong tháng 11 tăng 2,3% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 1,6% dự báo và 1,5% của kỳ trước. Trên cơ sở tháng, mức tăng đạt 0,2%, cao hơn 0,1% kỳ vọng và 0,0% trước đó. Dù khối lượng bán lẻ vẫn nằm trong vùng suy giảm, tốc độ co lại đang dần chậm lại.
Về mặt kỹ thuật, tỷ giá đã trượt xuống dưới đường EMA 50 kỳ (đường màu cam). Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, cặp tiền này có thể kiểm định khu vực quanh đường EMA 200 kỳ, nằm gần mốc 1,157. Trước đó, khu vực này đã hai lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng.
Nguồn: xStation5
Tin đầu ngày (15.01.2026): Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng.
🍫Cocoa kiểm tra vùng hỗ trợ $5,000
Chỉ số US500 giảm 1%
Oil.WTI tăng 0.9%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.