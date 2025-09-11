📣Cặp tiền EURUSD chờ đợi tín hiệu từ ECB

ECB sẽ công bố quyết định lãi suất vào 19h15 hôm nay

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trở lại sau kỳ nghỉ hè với cuộc họp chính sách lãi suất. Với tình hình kinh tế khu vực đồng euro khá vững chắc và lạm phát đang ổn định gần mục tiêu, khả năng cắt giảm lãi suất thêm dường như khá thấp. Dự kiến thông điệp từ ECB sẽ tương tự cuộc họp báo tháng 7, mặc dù vẫn có một số yếu tố có thể khiến đồng euro mạnh lên hoặc suy yếu.

ECB tiến gần mục tiêu lạm phát

Lạm phát khu vực đồng euro đã ngừng giảm, xu hướng này được quan sát tại nhiều quốc gia thành viên quan trọng. Sự ổn định kéo dài này giúp ECB ở trong vị thế thoải mái hơn, giảm bớt nhu cầu phải cắt giảm lãi suất thêm. Mức lãi suất tiền gửi 2,0% cũng tạo ra một “vùng đệm”, cho phép ECB có dư địa để cắt giảm trong trường hợp xuất hiện các vấn đề kinh tế nghiêm trọng.

Nhiều nhà quan sát cho rằng ECB có thể xem xét lại khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay nếu một thỏa thuận thương mại với Mỹ dẫn đến xu hướng giảm phát mạnh hơn, trong khi đồng euro mạnh lên càng làm gia tăng áp lực này. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tính đến kịch bản đó, dù chỉ cần Chủ tịch Lagarde ám chỉ đến trong buổi họp báo cũng có thể khiến đồng euro suy yếu.

Hiện tại, lạm phát khu vực đồng euro đã tăng nhẹ trở lại từ mức 2%, nhưng các dự báo của ECB cho thấy mục tiêu sẽ đạt được trong trung hạn. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Mặt khác, gần đây đã ghi nhận sự suy yếu nhẹ trong doanh số bán lẻ, mặc dù tính theo giá trị thực, mức tiêu dùng đã trở lại các đỉnh cao của năm 2021. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Tâm lý người tiêu dùng đã có xu hướng phục hồi trong vài tháng gần đây nhưng hiện lại quay trở lại đà suy giảm. Mức độ hài lòng của người tiêu dùng trong khu vực đồng euro vẫn chưa trở lại ngưỡng của giai đoạn 2016–2020. Doanh số bán lẻ đang phục hồi theo năm với tốc độ tương tự giai đoạn đó, nhưng cần lưu ý rằng mức so sánh xuất phát từ dữ liệu thấp của năm ngoái. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Triển vọng kinh tế không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm

Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro đang chứng kiến sự mở rộng từ từ và ở mức khiêm tốn, bất chấp những lo ngại kéo dài về sự suy giảm nhu cầu bên ngoài do các mức thuế quan của Donald Trump và những thách thức tài khóa nội khối. Theo dữ liệu PMI tháng 8, tình hình đã cải thiện cả trong lĩnh vực sản xuất lẫn dịch vụ, mặc dù xu hướng lại khác nhau ở các nền kinh tế lớn nhất EU.

Pháp: Sự lạc quan chủ yếu đến từ tốc độ tăng trưởng việc làm cao nhất trong hơn một năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cảnh báo rằng đề xuất tăng thêm thuế doanh nghiệp của thủ tướng mới có thể dẫn đến sa thải lao động.

Đức: Ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt trong đơn hàng, khi nhu cầu nội địa trì trệ kết hợp với chi phí lương cao đang buộc các công ty phải tái cơ cấu mạnh mẽ.

Dù vậy, việc giảm bớt bất ổn thương mại, sự mở rộng từ từ của khu vực kinh doanh nhờ chính sách tiền tệ bớt thắt chặt, cùng với các dự báo lạm phát ổn định, đều củng cố tính hợp lý cho quyết định tạm dừng hiện tại của ECB.

Hoạt động kinh doanh ở châu Âu vẫn đang ở ngưỡng mở rộng, nhưng còn xa mới đạt được sự năng động cần thiết để tạo ra bước cải thiện rõ rệt về tâm lý thị trường. Tuy nhiên, so với vài tháng trước, tình hình đã có sự cải thiện rõ ràng. Nguồn: XTB Research, dữ liệu Macrobond

Thị trường hướng tới sự ổn định và khả năng cắt giảm từ tháng 12

Kỳ vọng thị trường cho rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong cả quyết định ngày thứ Năm này và cuộc họp tháng 10. Xác suất cắt giảm trong tháng 9 được đánh giá nhỉnh hơn một chút, do đó bất kỳ tuyên bố nào mang tính nới lỏng đều có thể làm gia tăng kỳ vọng cho tháng 12. Tuy nhiên, thị trường không dự báo sẽ có đợt cắt giảm lãi suất toàn diện cho đến giữa năm sau.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Phân tích cặp tiền EURUSD

Cặp tiền này đã bắt đầu tuần mới bằng đợt tăng lên gần 1,18 – mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Biến động của cặp tiền đã giảm rõ rệt khi áp lực lên đồng USD dịu lại trong bối cảnh chiến tranh thương mại hạ nhiệt. Tuy nhiên, sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed đang đến rất gần:

ECB: Tương đối thoải mái với mức lãi suất hiện tại, mặc dù kinh tế không quá khởi sắc, rủi ro suy thoái dường như thấp.

Mỹ (Fed): Chuẩn bị cho một chu kỳ cắt giảm lãi suất toàn diện, trong khi thị trường lao động phát đi những tín hiệu cực kỳ tiêu cực.

Hệ quả là khả năng EURUSD đạt mốc 1,20 trong năm nay vẫn được đánh giá là thực tế. Tuy nhiên, yếu tố địa chính trị có thể lại đóng vai trò quan trọng. Nếu căng thẳng với Nga ở châu Âu leo thang, đồng euro và các đồng tiền khu vực có thể mất giá. Ngược lại, nếu cặp tiền phản ứng chủ yếu theo yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ, xu hướng đi lên hiện tại trong kênh tăng giá có thể tiếp tục.