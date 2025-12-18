Cặp tiền EURUSD giảm 0.12% trước thềm công bố quyết định lãi suất của ECB và CPI

Một ngày có nhiều sự kiện quan trọng có thể tác động lên cặp tiền EURUSD. Vào lúc 20:15, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định về lãi suất, tiếp theo là báo cáo CPI tháng 11 lúc 20:30. EURUSD hiện giảm nhẹ khoảng 0,10%, nhưng biến động vẫn tương đối hạn chế trước các thông tin quan trọng này. Quyết định của ECB và dữ liệu CPI hôm nay có thể định hướng xu hướng EURUSD đến cuối năm.

ECB: “Tạm dừng thận trọng” hay giảm phát sắp tới?

Thị trường đã hoàn toàn định giá khả năng ECB giữ nguyên chính sách tại cuộc họp hôm nay. Lãi suất sẽ không đổi lần thứ tư liên tiếp, với lãi suất tiền gửi dự kiến duy trì ở 2,0%. Các chuyên gia ECB đã nhiều tuần khẳng định không cần điều chỉnh chính sách mặc dù lạm phát đang giảm nhẹ.

Các dự báo trung hạn, cũng sẽ được công bố hôm nay, sẽ rất quan trọng. Đồng thuận thị trường kỳ vọng dự báo cho thấy lạm phát dưới mục tiêu 2% vào 2026 - 2027, điều này về lý thuyết có thể biện minh cho việc nới lỏng thêm vào năm tới.

Mặt khác, Lagarde nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh sự phục hồi của nền kinh tế khu vực euro, dù dữ liệu PMI gần đây cho thấy điều kiện tiền tệ đang yếu đi rõ rệt. Đồng thời, các khoản chi tiêu tài khóa lớn dự kiến trong năm 2026 (bao gồm phát hành trái phiếu kỷ lục của Đức) có thể tạo sức ép lạm phát ngắn hạn. ECB có thể nhấn mạnh rằng lạm phát dịch vụ vẫn quá cao để cân nhắc nới lỏng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường sẽ chú ý đến cách Lagarde trình bày xu hướng giảm lạm phát trung hạn trong các dự báo. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát dự báo thấp hơn mục tiêu có thể mở ra thảo luận về việc cắt giảm lãi suất vào 2026 - dù Lagarde không nói rõ.

Nhìn chung, ECB được dự đoán sẽ phát đi thông điệp trung lập - không cắt giảm, không phát tín hiệu diều hâu mạnh, và không hướng dẫn cụ thể về tương lai. Tuy nhiên, rủi ro đang dần nghiêng về tăng trưởng yếu hơn tại khu vực euro vào năm tới. Điều này khác với nhận xét gần đây của Isabel Schnabel, người gợi ý khả năng ECB tăng lãi suất tiếp theo.

CPI Mỹ đã đạt đỉnh chưa?

Trong khi ECB sẽ định hướng phiên châu Âu và đồng euro, báo cáo CPI Mỹ ngay sau đó nhiều khả năng sẽ quyết định diễn biến toàn cầu - đặc biệt là USD. Báo cáo CPI tháng 11 sẽ là báo cáo đầu tiên sau khi chính phủ mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa kỷ lục 43 ngày, và thiếu dữ liệu tháng 10 khiến BLS không công bố biến động tháng-tháng tiêu chuẩn cho tháng 11. Vì vậy, nhà đầu tư phải dựa vào số liệu năm-năm và trung bình hai tháng, khiến báo cáo này khó diễn giải hơn bình thường.

Đồng thuận dự báo lạm phát chung tăng khoảng 3,1% y/y, trong khi lạm phát lõi duy trì gần 3%. Những con số này có thể phản ánh sức ép chuyển giá từ hàng hóa chịu thuế như điện tử, thiết bị gia dụng và đồ giải trí. Tuy nhiên, áp lực này được bù đắp phần nào bởi các chương trình giảm giá mùa lễ, khiến giá hàng hóa lõi tháng 11 trông mềm hơn. Powell gần đây cũng gợi ý rằng tác động giá do thuế hầu như đang giảm, mở đường cho lạm phát thấp hơn vào năm tới.

Lạm phát dịch vụ - đặc biệt là “siêu lõi” (dịch vụ trừ chi phí nhà ở) - dự kiến tiếp tục hạ nhiệt, phù hợp với các chỉ số thị trường lao động yếu hơn và tăng trưởng tiền lương chậm lại.

Lạm phát nhà ở, dù vẫn cao so với lịch sử, đang giảm dần và phù hợp với kịch bản giảm phát của Fed. Một báo cáo CPI đúng dự báo sẽ củng cố thông điệp rằng lạm phát do thuế chỉ là tạm thời. Trong trường hợp này, thị trường sẽ tập trung vào mức độ nới lỏng có thể diễn ra vào 2026 hơn là việc Fed có cắt lãi suất thêm hay không. Hiện tại, thị trường định giá hai lần cắt giảm trong năm 2026, mặc dù dự báo của Fed là một lần; Bloomberg Economics dự đoán đến bốn lần, chủ yếu do yếu tố thị trường lao động.

Ngược lại, nếu CPI cao hơn dự báo - đặc biệt là lõi trên 3% - sẽ làm dấy lên nghi ngờ về xu hướng giảm phát và có thể trì hoãn kỳ vọng nới lỏng thêm. Tuy nhiên, đây không được xem là kịch bản cơ sở.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian D1)

EURUSD giảm phiên thứ ba liên tiếp, dù hai phiên trước cho tín hiệu hỗn hợp. Nến ngày 16/12 cho thấy áp lực bán mạnh dưới 1,18, tạo tín hiệu giảm rõ ràng (shooting star). Ngược lại, nến hôm qua thể hiện lực cầu trên 1,17 (hammer). ECB diều hâu nhẹ hôm nay có thể đẩy EURUSD thử lại 1,17. Tuy nhiên, động thái này có thể chỉ mang tính tạm thời trừ khi CPI Mỹ bất ngờ tăng mạnh. Một thông điệp diều hâu rõ rệt từ Lagarde là ít khả năng, nhưng nếu xảy ra, EURUSD có thể về 1,1750.

Dù vậy, kịch bản cơ sở hiện nay vẫn là tiếp tục giảm, sau đó hồi nhẹ và cuối cùng tăng vừa phải vào cuối tháng 12. Cũng cần lưu ý rằng tuần tới sẽ có báo cáo GDP Mỹ.