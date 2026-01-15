📉Cặp tiền EURUSD giảm 0.3% hướng tới vùng hỗ trợ quan trọng

EUR/USD hôm nay giảm hơn 0,3%, lùi về các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng sau chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống dưới 200.000. Con số này cho thấy thị trường lao động - được dự báo là “gót chân Achilles” của Mỹ trong 2026 - vẫn đang được đánh giá là rất ổn định.
Hơn nữa, dữ liệu hôm nay tạo ra một bối cảnh hỗ trợ đồng USD tổng thể. Cả giá xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng theo tháng, trong khi các chỉ số hoạt động khu vực từ Philadelphia và New York vượt kỳ vọng đáng kể. Các bình luận từ quan chức Fed Bostic và Goolsbee cũng gợi ý rằng Fed ngày càng đánh giá thị trường lao động là ổn định, điều này có thể giảm áp lực cắt giảm lãi suất.
-
Giá xuất khẩu tháng/trước tháng: 0,5% (dự báo: 0%, trước: 0%)
-
Giá nhập khẩu tháng/trước tháng: 0,4% (dự báo: -0,2%, trước: 0%)
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 198k (dự báo: 215k, trước: 208k, điều chỉnh: 207k)
-
Đơn tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: 1,884M (dự báo: 1,897M, trước: 1,914M, điều chỉnh: 1,903M)
-
Chỉ số hoạt động kinh doanh Philly Fed: 12,6 (dự báo: -1,35, trước: -10,2, điều chỉnh: -8,8)
-
Chỉ số sản xuất NY Fed (Empire State): 7,7 (dự báo: 1, trước: -3,9, điều chỉnh: -3,7)
Hiện EUR/USD lùi về vùng 1,16, với đà giảm chậm lại gần EMA 200 kỳ (đường đỏ, 1,157), một mức mà cặp tiền đã từng đảo chiều tăng hai lần gần đây.
Nguồn: xStation5
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) tương lai đang tăng lên các mức chưa thấy kể từ nửa đầu tháng 12, phục hồi một phần mức giảm mạnh cuối 2025. Chỉ số này đã ghi nhận một chuỗi tăng trong vài tuần qua, chỉ bị gián đoạn bởi những nhịp giảm ngắn
Nguồn: xStation5
Kết quả kinh doanh của BlackRock nói lên điều gì về thị trường?
Mở phiên Mỹ: Báo cáo tài chính từ ngân hàng và quỹ đầu tư giúp thị trường phục hồi
Dòng vốn chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ châu Âu 💸🔎
Sản lượng nghiền yếu tại châu Âu và các vụ thu hoạch thuận lợi ở châu Phi đang kéo giá đi xuống
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.