📉Cặp tiền EURUSD giảm 0.3% hướng tới vùng hỗ trợ quan trọng

EUR/USD hôm nay giảm hơn 0,3%, lùi về các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng sau chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống dưới 200.000. Con số này cho thấy thị trường lao động - được dự báo là “gót chân Achilles” của Mỹ trong 2026 - vẫn đang được đánh giá là rất ổn định.

Hơn nữa, dữ liệu hôm nay tạo ra một bối cảnh hỗ trợ đồng USD tổng thể. Cả giá xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng theo tháng, trong khi các chỉ số hoạt động khu vực từ Philadelphia và New York vượt kỳ vọng đáng kể. Các bình luận từ quan chức Fed Bostic và Goolsbee cũng gợi ý rằng Fed ngày càng đánh giá thị trường lao động là ổn định, điều này có thể giảm áp lực cắt giảm lãi suất.

Giá xuất khẩu tháng/trước tháng: 0,5% (dự báo: 0%, trước: 0%)

Giá nhập khẩu tháng/trước tháng: 0,4% (dự báo: -0,2%, trước: 0%)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 198k (dự báo: 215k, trước: 208k, điều chỉnh: 207k)

Đơn tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: 1,884M (dự báo: 1,897M, trước: 1,914M, điều chỉnh: 1,903M)

Chỉ số hoạt động kinh doanh Philly Fed: 12,6 (dự báo: -1,35, trước: -10,2, điều chỉnh: -8,8)

Chỉ số sản xuất NY Fed (Empire State): 7,7 (dự báo: 1, trước: -3,9, điều chỉnh: -3,7)

Hiện EUR/USD lùi về vùng 1,16, với đà giảm chậm lại gần EMA 200 kỳ (đường đỏ, 1,157), một mức mà cặp tiền đã từng đảo chiều tăng hai lần gần đây.

Nguồn: xStation5

Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) tương lai đang tăng lên các mức chưa thấy kể từ nửa đầu tháng 12, phục hồi một phần mức giảm mạnh cuối 2025. Chỉ số này đã ghi nhận một chuỗi tăng trong vài tuần qua, chỉ bị gián đoạn bởi những nhịp giảm ngắn

Nguồn: xStation5