Tin đầu ngày (31.10.2025): ECB, FOMC và MAG7 - tín hiệu trái chiều và tâm lý e ngại rủi ro

Kết quả công bố từ nhóm MAG7 cho thấy sự khác biệt rất lớn về tâm lý và điều kiện hoạt động giữa các công ty có đặc điểm tương đồng. Alphabet vượt mọi kỳ vọng, Microsoft công bố kết quả pha trộn, trong khi Meta giảm hơn 8% dù báo cáo tài chính không tệ.

Bài phát biểu ngày hôm qua của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định cắt giảm lãi suất, nhưng Powell cảnh báo rõ ràng rằng việc cắt giảm tiếp vào tháng 12 chưa được đảm bảo, dù nền kinh tế Mỹ đang ngày càng chịu nhiều áp lực.

Tình hình tương tự cũng được quan sát ở châu Âu. Nhà đầu tư tại đây chủ yếu đứng ngoài thị trường, cố gắng định giá trước cuộc họp báo của ECB, kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung, báo cáo tài chính doanh nghiệp và một loạt dữ liệu vĩ mô. CAC40 là chỉ số giảm mạnh nhất, mất 0,5%; DAX và WIG20 giảm nhẹ khoảng 0,2%, trong khi FTSE 100 đi ngược xu hướng, tăng 0,2%.

Trong ngày, các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đứng đầu là Chủ tịch Christine Lagarde, đã có bài phát biểu. ECB khẳng định tiếp tục duy trì chính sách phản ứng linh hoạt, giữ khoảng cách với Fed của Mỹ, vốn đang chịu áp lực cắt giảm lãi suất liên tục.

ECB nhấn mạnh rằng nền kinh tế và thị trường lao động của châu Âu, dù tăng trưởng yếu, vẫn ổn định, và rủi ro đối với tăng trưởng cũng như hệ thống tài chính đang giảm dần trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Các khoản đầu tư vào hạ tầng và công nghiệp quốc phòng đang tác động tích cực đến nền kinh tế EU, dù ngành công nghiệp nói chung vẫn chịu nhiều áp lực.

Ngày hôm nay cũng là một phiên tồi tệ đối với giới đầu tư tiền điện tử. Bitcoin giảm hơn 3,5%, Ethereum mất hơn 5%, và nhiều token nhỏ ghi nhận mức giảm hai chữ số. Các công ty liên quan đến giao dịch tiền mã hóa cũng đồng loạt giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay đã dừng đà giảm, tăng 1,7%, và các kim loại quý khác cũng tăng tương tự.

Thị trường dầu mỏ không có biến động lớn, tuy nhiên hợp đồng khí tự nhiên (NATGAS) tăng 4% sau khi có thông tin về lượng dự trữ giảm tại Mỹ.

Đồng yên Nhật Bản suy yếu rõ rệt sau phát biểu mang tính "bồ câu" (dovish) của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, khiến JPY mất gần 1% so với USD và 0,6% so với EUR.

Đồng euro cũng giảm giá — đáng chú ý là đồng tiền chung bắt đầu suy yếu trước khi ECB công bố quyết định lãi suất và họp báo.