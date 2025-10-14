Cặp tiền EURUSD phục hồi sau bài phát biểu của Powell! 💶📈

Chủ tịch Fed kiêm Chủ tịch FOMC Jerome Powell trong bài phát biểu ngày 14/10 đã nhấn mạnh tình trạng thị trường lao động thắt chặt và triển vọng kinh doanh suy yếu, cho rằng trong bối cảnh này, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ về mức “trung lập” hơn là hợp lý để tránh gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế và hệ thống tài chính. Powell lưu ý rằng hiện nay “không có chính sách nào hoàn toàn không rủi ro” – thay vào đó, có nhiều kịch bản khác nhau với xác suất thay đổi tùy theo dữ liệu và tín hiệu mới từ nền kinh tế. Ông cũng cho biết, dù thị trường lao động đang chịu áp lực, nhưng nguy cơ lạm phát kéo dài cùng tác động của thuế quan và phí thương mại lên giá cả vẫn là những thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ. Những điểm chính trong phát biểu của Jerome Powell:

Hướng đi của chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và đánh giá rủi ro.

Trước khi chính phủ Mỹ đóng cửa, dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể mạnh hơn dự kiến.

Không tồn tại cách tiếp cận chính sách tiền tệ nào hoàn toàn “không rủi ro”.

Dữ liệu hiện có cho thấy tình hình kinh tế tương tự tháng 9.

Rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng, điều này đã lý giải cho quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Thuế quan góp phần làm tăng áp lực giá cả.

Thị trường lao động hiện cho thấy tỷ lệ tuyển dụng thấp và số lượng sa thải tăng.

Fed có thể tiếp cận thêm dữ liệu từ các nguồn khác ngoài chính phủ.

Việc thu hẹp bảng cân đối kế toán có thể sẽ kết thúc trong “vài tháng tới”.

Một số phân khúc thị trường tiền tệ đang cho thấy điều kiện chặt chẽ hơn.

Fed có dư địa để linh hoạt hơn trong quy mô bảng cân đối kế toán.

Các công cụ chính sách hiện tại của Fed vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Nếu Fed mất khả năng trả lãi cho dự trữ, việc kiểm soát lãi suất sẽ trở nên phức tạp.

Các khoản lỗ của Fed không ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ; lợi nhuận dự kiến sẽ quay trở lại theo thời gian.

Các quan chức Fed sẽ tiếp tục bàn về cơ cấu bảng cân đối.

Trong dài hạn, mục tiêu của Fed vẫn là bảng cân đối chỉ gồm trái phiếu chính phủ Mỹ.

Việc dừng mở rộng bảng cân đối sớm hơn dự kiến sẽ có tác động rất nhỏ.

Bảng cân đối kế toán vẫn là công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ.

Bài phát biểu của Powell có giọng điệu cân bằng nhưng được thị trường nhìn nhận là “dovish” (nghiêng về nới lỏng). Việc ông tập trung nhiều vào rủi ro thị trường lao động và triển vọng kinh tế được hiểu rằng Fed hiện quan tâm nhiều hơn đến tăng trưởng thay vì chỉ chú trọng kiềm chế lạm phát. Điều này được diễn giải như một tín hiệu rằng Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất. Ngay sau bài phát biểu, hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, trong khi đồng USD suy yếu.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5