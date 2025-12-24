Mở phiên Mỹ: Kỳ nghỉ lễ yên ắng bất chấp các rủi ro chính trị.

Phiên giao dịch Mỹ mở cửa với biến động hạn chế do kỳ nghỉ lễ vẫn đang diễn ra. Đà giảm đáng chú ý xuất hiện trên Russell2000, khi US2000 giảm khoảng 0,2%. Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay sẽ đóng cửa sớm.

Bất chấp kỳ nghỉ, thị trường vẫn ghi nhận một số diễn biến chính trị quan trọng có tác động tới tài chính:

Một trong những cố vấn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Joe Lavorgna, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “FED nên hạ lãi suất ngay cả khi nền kinh tế đang tăng trưởng”. Quan điểm này sau đó được chính Tổng thống Mỹ xác nhận khi ông viết trên mạng xã hội rằng “ông muốn Chủ tịch FED phải hạ lãi suất” và “bất kỳ ai không muốn làm điều này sẽ không trở thành Chủ tịch FED”.

Mỹ đã có một bước đi chưa từng có tiền lệ khi áp đặt lệnh trừng phạt thị thực đối với 5 quan chức châu Âu tham gia xây dựng các đạo luật điều tiết thị trường dịch vụ số. Đây được xem là phản ứng trước hàng loạt khoản phạt mà các công ty Mỹ phải chịu trong những quý gần đây do hành vi độc quyền, gây bất lợi cho người tiêu dùng và xử lý dữ liệu người dùng trái phép. Phía Mỹ, bất chấp các giải thích chi tiết từ Ủy ban châu Âu, vẫn cho rằng các khoản phạt này mang động cơ chính trị và có dấu hiệu kiểm duyệt.

Đồng thời, chính quyền Mỹ thông báo tiếp tục trì hoãn việc áp thuế đối với chip và chất bán dẫn của Trung Quốc cho tới tháng 7 năm 2027.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cho kết quả tích cực hơn kỳ vọng trong ngắn hạn khi số đơn giảm xuống 214.000. Tuy nhiên, mối lo ngại xuất hiện khi đơn xin trợ cấp tiếp diễn tăng mạnh lên 1,92 triệu.

US100 (D1)

Về mặt kỹ thuật, phe mua đã bảo vệ thành công mức Fibonacci 50%, nơi vùng hỗ trợ còn được củng cố thêm bởi đường EMA100. Hiện tại, giá đang tiến vào một vùng kháng cự khác tại khu vực các đỉnh cục bộ. Động lượng của các đường EMA cho thấy xu hướng tăng vẫn có khả năng tiếp diễn, và chỉ báo MACD cũng phát tín hiệu tích cực khi đường trung bình vượt lên trên đường tín hiệu. Tuy nhiên, RSI (14) đang bắt đầu tiến vào vùng cao, và một nỗ lực thất bại khác trong việc chinh phục đỉnh gần nhất có thể cho thấy sự suy yếu của phe mua. Hiện tại, mục tiêu của phe mua là kiểm định lại ATH gần nhất, trong khi phe bán cần phá vỡ giá ra khỏi kênh xu hướng tăng và kéo giá xuống mức Fibonacci 38,2%, qua đó mở đường cho một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

