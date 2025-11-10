Cặp tiền USDCHF giảm 0,2% 📉 Thụy Sĩ sẽ đàm phán thành công việc giảm thuế quan?

Cặp tiền USDCHF giảm 0,2% sau thông tin cho thấy Thụy Sĩ sắp đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó mức thuế kỷ lục 39% áp lên hàng hóa xuất khẩu của Thụy Sĩ sẽ được giảm xuống còn 15%, tương đương với mức áp dụng cho Liên minh châu Âu (EU). Bloomberg đưa tin thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vòng hai tuần tới, mặc dù hai bên vẫn chưa chính thức xác nhận các cuộc đàm phán.

Mức thuế áp dụng hồi tháng 8 là cao nhất đối với một quốc gia phát triển, và Washington đã biện minh cho lập trường thương mại cứng rắn của mình bằng thâm hụt thương mại hơn 40 tỷ USD với Thụy Sĩ, chủ yếu đến từ xuất khẩu hóa chất, dược phẩm, máy móc và vàng. Nếu thỏa thuận được thông qua, nó sẽ giúp giảm bớt tình trạng suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Thụy Sĩ tại Mỹ, vốn đã chịu áp lực từ việc đồng franc Thụy Sĩ (CHF) tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn gia tăng trong năm 2025 — tăng gần 12% so với USD tính từ đầu năm.

Tuy nhiên, CHF vẫn chịu áp lực do lạm phát CPI cực thấp (chỉ 0,1% so với dự báo 0,3%), buộc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) phải duy trì lãi suất gần bằng 0.