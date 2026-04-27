Câu chuyện AI của Microsoft bước sang giai đoạn mới

Microsoft hôm nay chịu áp lực giảm nhẹ sau các báo cáo về việc tái cấu trúc mối quan hệ với OpenAI. Thị trường nhanh chóng tập trung vào một chi tiết đã chi phối toàn bộ câu chuyện: công ty được cho là sẽ ngừng chia sẻ một phần doanh thu với OpenAI. Nhìn bề ngoài, điều này có thể khiến nền tảng kinh tế của quan hệ đối tác trở nên yếu đi, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Đây không phải là sự kết thúc của quan hệ hợp tác, mà là một sự tái định nghĩa. Thay đổi quan trọng nhất không nằm ở cơ chế chia sẻ doanh thu, mà ở sự dịch chuyển cán cân quyền lực. OpenAI đang có được nhiều linh hoạt hơn trong vận hành, với công nghệ của họ được kỳ vọng sẽ không còn giới hạn trong hệ sinh thái Azure. Đồng thời, Microsoft cũng đang đánh mất một phần tính độc quyền – yếu tố từng là trụ cột quan trọng trong câu chuyện AI của hãng những năm gần đây.

Từ góc độ chiến lược, mối quan hệ vẫn rất quan trọng, nhưng đang trở nên “mở” hơn trước. Microsoft vẫn giữ quyền tiếp cận các công nghệ cốt lõi của OpenAI và quyền sử dụng lâu dài, tuy nhiên cấu trúc quan hệ đang chuyển dần sang mô hình mang tính thị trường hơn và ít bất đối xứng hơn.

Đối với nhà đầu tư, câu hỏi then chốt là liệu thay đổi này có làm suy yếu đáng kể luận điểm đầu tư vào Microsoft hay không. Trong ngắn hạn, thị trường có thể xem đây là sự suy giảm nhẹ vị thế đàm phán của Microsoft so với OpenAI, qua đó lý giải phản ứng giá cổ phiếu hôm nay. Tuy nhiên, về dài hạn, việc loại bỏ nghĩa vụ chia sẻ doanh thu có thể cải thiện hiệu quả kinh tế của mối quan hệ, trong khi Microsoft vẫn là một trong những bên hưởng lợi chính từ việc thương mại hóa AI thông qua Azure và bộ sản phẩm Copilot.

Yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng. Microsoft dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào thứ Tư, khiến diễn biến này rơi đúng vào giai đoạn có chất xúc tác lớn. Vì vậy, thị trường không chỉ đang tiếp nhận sự thay đổi về mặt câu chuyện, mà còn chuẩn bị cho các dữ liệu “cứng”. Trong bối cảnh này, báo cáo lợi nhuận có khả năng sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn bản thân các chi tiết hợp đồng.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi tăng trưởng Azure, tốc độ áp dụng AI, và việc nhu cầu gián tiếp từ OpenAI có tiếp tục chuyển hóa thành kết quả thực tế trong mảng điện toán đám mây hay không. Trong các quý trước, Microsoft đã nhiều lần nhấn mạnh tác động rõ ràng từ quan hệ với OpenAI, cả trong việc thúc đẩy tăng trưởng Azure lẫn mở rộng các cam kết thương mại gắn với AI.

Trong bối cảnh đó, diễn biến mới không làm suy yếu nền tảng cơ bản của Microsoft nhiều bằng việc điều chỉnh lại trọng tâm chiến lược. Công ty không mất OpenAI, nhưng đang nhường bớt một phần quyền kiểm soát trong mối quan hệ mà họ từng góp phần xây dựng và vốn đóng vai trò trung tâm trong câu chuyện tăng trưởng.

Cuối cùng, điều quan trọng với thị trường không nằm ở cấu trúc thỏa thuận, mà là liệu kết quả ngày thứ Tư có xác nhận rằng Azure vẫn là động cơ tăng trưởng cốt lõi của Microsoft trong kỷ nguyên AI hay không. Nếu điều đó được giữ vững, mối quan hệ đang thay đổi với OpenAI có thể không phải là rủi ro lớn, mà là một bước phát triển tự nhiên trong quá trình trưởng thành của toàn bộ hệ sinh thái AI.



