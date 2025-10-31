Chỉ số CHN.cash giảm điểm bất chấp những phát biểu tích cực của Trump 🚩

Ông Trump cho biết ông muốn giảm thêm 10 điểm phần trăm thuế quan đối với Trung Quốc. Ông cũng nói rằng các cuộc đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình “rất tuyệt vời” và cho rằng thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh sẽ mang tính “lâu dài”.
Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã giảm nhẹ trong vài ngày qua, từ 9.500 điểm xuống còn 9.175 điểm. Chỉ số này hiện đã rơi xuống dưới đường EMA50 trên khung D1 (đường màu cam).
Nguồn: xStation5
Phản ứng tích cực của thị trường trước các phát biểu của ông Trump đến nay vẫn còn hạn chế. Mặc dù, việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại được xem là một tín hiệu rất tích cực đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Eurozone phù hợp với kỳ vọng.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ rhansg 10 của Châu Âu cao hơn một chút so với kỳ vọng
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ
Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm
