Chỉ số chứng khoán xóa bỏ một phần mức tăng sau phát biểu của Bessent 🎙️

Sự lạc quan trên thị trường đã giảm nhẹ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, cho biết Hoa Kỳ đã “đẩy lùi một cách quyết liệt” các hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc. Mặc dù chưa có biện pháp trả đũa nào được thực hiện, Mỹ để ngỏ khả năng hành động “mạnh mẽ hơn” nếu cần thiết.

Tuy nhiên, Bessent nhấn mạnh việc tiếp tục đối thoại, sự ủng hộ từ các đồng minh (bao gồm Ấn Độ) và sự tin tưởng rằng căng thẳng có thể được giảm bớt trước hạn chót ngày 1/11. Các nhà đầu tư nhìn nhận giọng điệu của ông là “lưỡng lự”, làm dịu kỳ vọng trước đó về một giải pháp nhanh chóng. Những phát biểu này củng cố quan điểm rằng cả hai bên vẫn còn xa mới giảm căng thẳng, bất chấp cuộc gặp dự kiến giữa Trump và Tập Cận Bình vào cuối tháng này.

Bessent cũng bổ sung rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu có tác động thực sự đến nền kinh tế Mỹ.

Sau những phát biểu của ông, cả hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ và Trung Quốc đều giảm, lấy lại một phần mức tăng trong ngày.