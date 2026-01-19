Chỉ số CPI tháng 12 của Canada bất ngờ tăng cao ❓🏛️

Canada CPI NSA (M/M) tháng 12: -0,2% (dự báo -0,3%; trước đó 0,1%)

CPI (Y/Y): 2,4% (dự báo 2,2%; trước đó 2,2%)

CPI lõi – Median (Y/Y): 2,5% (dự báo 2,7%; trước đó 2,8%)

CPI lõi – Trim (Y/Y): 2,7% (dự báo 2,7%; trước đó 2,8%)

Lạm phát CPI của Canada trong tháng 12 bất ngờ cao hơn dự báo, đạt 2,4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng 2,2%. Động lực chính đến từ giá thực phẩm tăng mạnh và giá dịch vụ ăn uống duy trì ở mức cao, cho thấy lạm phát khu vực dịch vụ vẫn dai dẳng dù nhóm hàng hóa đang hạ nhiệt. Các chỉ số lạm phát lõi cho thấy tín hiệu cải thiện: CPI median và CPI trim lần lượt giảm xuống 2,5% và 2,7%, hàm ý áp lực giá cơ bản đang dịu bớt – một tín hiệu tích cực cho câu chuyện giảm lạm phát của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Tuy nhiên, cú “vượt kỳ vọng” của CPI tổng thể, cùng với mức giảm theo tháng -0,2%, lại che giấu một sự phân hóa đáng lo ngại: Hàng hóa giao dịch chịu áp lực giảm phát. Trong khi dịch vụ không giao dịch và thực phẩm vẫn “dính” ở mức cao. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 5,0% so với cùng kỳ, còn thịt bò đông lạnh tăng vọt 17,7%.

Đối với BoC, báo cáo này củng cố một triển vọng pha trộn, khiến quyết định cắt giảm lãi suất trở nên phức tạp hơn. Lạm phát tổng thể vẫn trên mục tiêu 2%, và đà tăng giá mạnh của dịch vụ ăn uống phản ánh nhu cầu tiêu dùng còn khỏe, không ủng hộ việc nới lỏng mạnh tay. Yếu tố kỹ thuật từ việc các thay đổi GST/HST không còn nằm trong phép so sánh theo năm phần nào làm “mềm” số liệu, nhưng độ dai dẳng của chi phí nhà ở và thực phẩm vẫn giữ rủi ro lạm phát trung hạn ở mức cao. Điều này nhiều khả năng khiến BoC thận trọng hơn so với kỳ vọng của thị trường. Diễn biến này hỗ trợ đồng CAD trong ngắn hạn, khi khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao tương đối so với các ngân hàng trung ương khác trở nên rõ ràng hơn. Thị trường có thể điều chỉnh giảm xác suất cắt giảm lãi suất, qua đó giảm thu hẹp chênh lệch lãi suất với USD, nâng đỡ CAD.

Sau khi số liệu được công bố, cặp USDCAD vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngày.