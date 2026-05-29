Dell tăng vọt 40% nhờ báo cáo lợi nhuận cực mạnh ⚡ Người chiến thắng AI tiếp theo?

Dell Technologies (DELL.US) đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm tài khóa 2027, qua đó củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo. Nhà sản xuất máy chủ, hạ tầng trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân này ghi nhận doanh thu kỷ lục, tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ và nâng mạnh dự báo cho cả năm tài khóa. Mảng máy chủ AI tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, khi ban lãnh đạo hiện kỳ vọng doanh thu máy chủ AI hàng năm đạt khoảng 60 tỷ USD. Kết quả cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng CNTT truyền thống, giải pháp lưu trữ và PC doanh nghiệp.

Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức, với cổ phiếu Dell tăng gần 40% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty vượt gần như toàn bộ kỳ vọng của Phố Wall.

Điểm nổi bật chính

Doanh thu quý 1 tăng 88% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 43,8 tỷ USD.

EPS điều chỉnh (non-GAAP) tăng 214% YoY lên 4,86 USD.

Đơn hàng máy chủ AI đạt 24,4 tỷ USD trong quý.

Doanh thu máy chủ AI đạt 16,1 tỷ USD.

Backlog AI mở rộng lên mức kỷ lục 51,3 tỷ USD.

Dell nâng dự báo doanh thu cả năm lên 165–169 tỷ USD, mức cao kỷ lục mới của công ty.

Ban lãnh đạo kỳ vọng khoảng 60 tỷ USD doanh thu máy chủ AI trong năm tài khóa hiện tại.

Cổ phiếu tăng gần 40% sau báo cáo lợi nhuận.

AI đang trở thành mảng kinh doanh lớn nhất của Dell

Chỉ vài năm trước, Dell chủ yếu gắn liền với máy tính cá nhân và phần cứng doanh nghiệp. Hiện nay, ngày càng nhiều hoạt động kinh doanh của công ty xoay quanh hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong quý, Dell ghi nhận 24,4 tỷ USD đơn hàng máy chủ AI và tạo ra 16,1 tỷ USD doanh thu từ máy chủ AI. Quan trọng hơn, công ty kết thúc quý với backlog đơn hàng AI ở mức kỷ lục 51,3 tỷ USD.

Theo COO Jeff Clarke, nhu cầu đối với các giải pháp AI tiếp tục tăng tốc. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng pipeline các dự án tiềm năng hiện lớn hơn nhiều lần so với backlog hiện tại. Khách hàng của Dell bao gồm các hyperscaler và nhà cung cấp năng lực tính toán như CoreWeave và Nscale, cũng như các doanh nghiệp đang xây dựng hạ tầng AI riêng và phát triển mô hình AI nội bộ.

Kết quả tài chính vượt xa kỳ vọng

Dell ghi nhận doanh thu 43,8 tỷ USD trong quý đầu tiên, so với 23,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Con số này vượt đáng kể dự báo đồng thuận của Phố Wall khoảng 35,5 tỷ USD.

Khả năng sinh lời còn ấn tượng hơn. EPS điều chỉnh đạt 4,86 USD, cao hơn nhiều so với kỳ vọng 2,99 USD của giới phân tích.

Các điểm đáng chú ý khác:

Lợi nhuận hoạt động tăng 154% lên 4,2 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng tăng 194% lên 3,2 tỷ USD.

Lợi nhuận gộp tăng 57% lên 7,9 tỷ USD.

Những kết quả này cho thấy Dell không chỉ bán được nhiều phần cứng hơn mà còn hưởng lợi từ biên lợi nhuận cao hơn của các sản phẩm hạ tầng AI

Hạ tầng AI thúc đẩy toàn bộ mảng trung tâm dữ liệu

Mảng hoạt động mạnh nhất tiếp tục là Infrastructure Solutions Group (ISG), bao gồm máy chủ, thiết bị mạng và hệ thống lưu trữ.

Doanh thu ISG tăng 181% YoY lên mức kỷ lục 29 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 206% lên 3,1 tỷ USD.

Quan trọng là tăng trưởng không chỉ giới hạn ở máy chủ AI: Doanh thu từ máy chủ và giải pháp mạng truyền thống tăng 92% lên 8,5 tỷ USD.

Điều này phản ánh làn sóng hiện đại hóa hạ tầng rộng lớn hơn khi các doanh nghiệp lớn mở rộng năng lực tính toán và nâng cấp trung tâm dữ liệu để hỗ trợ workload AI. Ban lãnh đạo cũng lưu ý rằng sự phát triển của AI inference và các hệ thống agent-based đang làm tăng nhu cầu đối với CPU truyền thống, vốn đảm nhiệm nhiều tác vụ hỗ trợ bên cạnh GPU accelerator.

Dell đang xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh

Chiến lược của Dell không chỉ dừng lại ở việc bán máy chủ. Công ty đang phát triển một nền tảng AI toàn diện bao gồm hạ tầng, lưu trữ, quản lý dữ liệu và các giải pháp tích hợp được phát triển cùng đối tác chiến lược.

Các đối tác hiện tại gồm:

NVIDIA

Google Cloud

OpenAI

xAI

Palantir

ServiceNow

Mistral

CrowdStrike

Một trong những sáng kiến nổi bật là Dell AI Factory with NVIDIA, cho phép doanh nghiệp triển khai môi trường AI ngoài các nền tảng cloud công cộng.

Điều này phù hợp với xu hướng lớn của ngành khi các tổ chức ngày càng ưu tiên triển khai AI on-premises do lo ngại về bảo mật dữ liệu, tối ưu chi phí và tuân thủ quy định.

Mảng PC cũng quay trở lại tăng trưởng

Dù AI thu hút phần lớn sự chú ý của nhà đầu tư, Dell cũng ghi nhận kết quả mạnh mẽ ở mảng PC truyền thống.

Doanh thu Client Solutions Group (CSG) tăng 17% lên 14,6 tỷ USD.

Mảng PC thương mại tạo ra 13 tỷ USD doanh thu, tăng 18%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng phần lớn lượng PC toàn cầu hiện đã hơn bốn năm tuổi, tạo ra chu kỳ nâng cấp tự nhiên. Nhu cầu bổ sung còn được thúc đẩy bởi quá trình doanh nghiệp chuyển sang Windows 11 và sự quan tâm ngày càng lớn đối với AI PC.

Nguồn cung, chứ không phải nhu cầu, mới là giới hạn lớn nhất

Một trong những thông điệp đáng chú ý nhất từ ban lãnh đạo là nhu cầu không còn là yếu tố hạn chế tăng trưởng nữa.

Dell cho biết đang thiếu hụt:

Bộ nhớ DRAM

NAND flash

Bộ xử lý

Nhiều linh kiện trung tâm dữ liệu khác

Theo Jeff Clarke, công ty vẫn hoạt động trong môi trường lạm phát và thường xuyên điều chỉnh giá bán. Đồng thời, nhiều khách hàng đang đẩy nhanh mua sắm để đảm bảo đủ năng lực hạ tầng cho nhiều năm tới.

Tình hình này gợi nhớ giai đoạn đầu của làn sóng điện toán đám mây, khi thiếu hụt linh kiện trở thành nút thắt chính đối với các nhà cung cấp hạ tầng.

Dell nâng mạnh dự báo cả năm

Ban lãnh đạo đã nâng đáng kể triển vọng tài chính.

Dell hiện kỳ vọng:

Doanh thu 165–169 tỷ USD

Khoảng 60 tỷ USD doanh thu máy chủ AI

EPS điều chỉnh khoảng 17,90 USD

Trên thực tế, điều này tương đương tăng khoảng 27 tỷ USD doanh thu dự phóng so với hướng dẫn trước đó.

Đối với quý 2, Dell kỳ vọng:

Doanh thu 44–45 tỷ USD

Doanh thu máy chủ AI khoảng 15,5 tỷ USD​​​​​​​

Dell đang nổi lên như một trong những người chiến thắng lớn nhất của làn sóng AI

Trước đây, giới đầu tư chủ yếu xem Dell là một nhà sản xuất PC. Kết quả mới nhất cho thấy công ty đã chuyển mình thành một trong những nhà cung cấp hạ tầng quan trọng nhất cho hệ sinh thái AI. Backlog kỷ lục, tăng trưởng tăng tốc trên mọi mảng kinh doanh lớn và dự báo 60 tỷ USD doanh thu AI từ ban lãnh đạo cho thấy chu kỳ đầu tư vào AI tạo sinh vẫn đang ở giai đoạn đầu. Đối với Dell, thách thức lớn nhất hiện nay không còn là tìm kiếm khách hàng mà là đảm bảo đủ linh kiện để đáp ứng khối lượng nhu cầu chưa từng có. Như có thể thấy trên biểu đồ, cổ phiếu Dell đã tăng gần 130% từ đầu năm (YTD), nhưng nếu mở cửa tăng thêm 40%, mức tăng sẽ còn lớn hơn đáng kể, tiến gần mức tăng khoảng 200% YTD.

Nguồn: xStation5