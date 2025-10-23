Chỉ số FRA40 tăng vọt sau dữ liệu lạc quan về niềm tin kinh doanh của Pháp

Điểm nổi bật Dữ liệu mới nhất về niềm tin kinh doanh từ Pháp đã phần nào xoa dịu tình hình bất ổn chính trị dai dẳng ở nước này.​

Niềm tin kinh doanh mới nhất từ Pháp mang lại một chút tín hiệu tích cực giữa bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài trong nước. Chỉ số niềm tin ngành sản xuất (tháng 10): 101 (dự báo: 96; kỳ trước: 96; điều chỉnh kỳ trước: 97)

Niềm tin kinh doanh chung: 97 (dự báo: 96; kỳ trước: 96)

Chỉ báo triển vọng sản xuất: -11 (dự báo: -13; kỳ trước: -14; điều chỉnh kỳ trước: -13)

Triển vọng sản xuất của doanh nghiệp: 18 (dự báo: 6; kỳ trước: 8) Dữ liệu cho thấy niềm tin trong lĩnh vực sản xuất của Pháp đang cải thiện, bất chấp những lo ngại chính trị và kinh tế vĩ mô vẫn còn hiện hữu.

