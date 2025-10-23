Đọc thêm
14:00 · 23 tháng 10, 2025

Chỉ số FRA40 tăng vọt sau dữ liệu lạc quan về niềm tin kinh doanh của Pháp

Điểm nổi bật
  • Dữ liệu mới nhất về niềm tin kinh doanh từ Pháp đã phần nào xoa dịu tình hình bất ổn chính trị dai dẳng ở nước này.​

Niềm tin kinh doanh mới nhất từ Pháp mang lại một chút tín hiệu tích cực giữa bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài trong nước.

  • Chỉ số niềm tin ngành sản xuất (tháng 10): 101 (dự báo: 96; kỳ trước: 96; điều chỉnh kỳ trước: 97)

  • Niềm tin kinh doanh chung: 97 (dự báo: 96; kỳ trước: 96)

  • Chỉ báo triển vọng sản xuất: -11 (dự báo: -13; kỳ trước: -14; điều chỉnh kỳ trước: -13)

  • Triển vọng sản xuất của doanh nghiệp: 18 (dự báo: 6; kỳ trước: 8)

Dữ liệu cho thấy niềm tin trong lĩnh vực sản xuất của Pháp đang cải thiện, bất chấp những lo ngại chính trị và kinh tế vĩ mô vẫn còn hiện hữu.

 
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

