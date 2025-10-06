Chỉ số JP225 tăng vọt 4.5% 🚀

Đảng Dân chủ Tự do (LDP), lực lượng gần như nắm quyền liên tục tại Nhật Bản từ thập niên 1950, đã bầu Sanae Takaichi làm tân chủ tịch, kế nhiệm Shigeru Ishiba. Do LDP chiếm đa số trong Quốc hội, kết quả này đồng nghĩa bà Takaichi sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Là một chính trị gia bảo thủ kỳ cựu và là học trò thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe, bà Takaichi nổi tiếng với lập trường ủng hộ các chính sách kích thích theo “trường phái Abe”: mở rộng chi tiêu tài khóa, khuyến khích đầu tư doanh nghiệp và tài trợ chiến lược cho các ngành công nghiệp trọng yếu. Việc bà đắc cử cho thấy Tokyo sẽ tiếp tục con đường ưu tiên tăng trưởng thay vì quay sang thắt chặt tài khóa. Bà cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế thông qua vai trò dẫn dắt của nhà nước, nhấn mạnh củng cố năng lực quốc gia, tăng đầu tư công và tăng cường quan hệ an ninh với Hoa Kỳ.

Giới đầu tư nhìn nhận chiến thắng của bà là tín hiệu rõ ràng về định hướng hỗ trợ tăng trưởng và chính sách nới lỏng. Chương trình của Takaichi kêu gọi gia tăng chi tiêu công cho các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, song song với giảm thuế cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Bà cũng ủng hộ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để duy trì môi trường tài chính nới lỏng, thay vì sớm thắt chặt như một số dự báo trước đó về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm 2025. Ngay sau kết quả bỏ phiếu, giới giao dịch đã cắt giảm mạnh kỳ vọng nâng lãi suất trong ngắn hạn: lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm, trong khi kỳ hạn dài nhích lên do lo ngại về thâm hụt ngân sách.

Trước cuộc bầu chọn, thị trường định giá gần 70% khả năng BoJ nâng lãi suất trước cuối năm; đến đầu tuần này, xác suất đó giảm còn khoảng 50%.

Phản ứng thị trường:

Thị trường chứng khoán bật tăng mạnh, dòng tiền đổ vào cổ phiếu. Chỉ số Nikkei 225 (JP225) leo 4,60% lên đỉnh lịch sử 48.100 điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, công nghiệp nặng và bất động sản — những lĩnh vực hưởng lợi từ điều kiện tín dụng nới lỏng.

Song song, đồng yên lao dốc gần 0,70% so với USD, xuyên thủng mốc ¥150. Giới phân tích gọi đây là “giao dịch Takaichi” — sự xoay chuyển quyết liệt từ trái phiếu sang cổ phiếu — phản ánh kỳ vọng rằng kích thích tài khóa cùng việc trì hoãn bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ trở thành trục chính của kinh tế Nhật trong những tháng tới.