Google đối mặt với một số trở ngại ở ​​Châu Âu

Alphabet Inc., thường được biết đến với tên Google, một lần nữa trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý châu Âu. Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đang mở một cuộc điều tra đối với Alphabet với cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (Digital Markets Act – DMA).

Công ty bị cáo buộc ưu tiên hiển thị các ấn phẩm từ những đơn vị có liên kết thương mại với Google trong kết quả tìm kiếm. Đại diện EU nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của quy định là bảo vệ cạnh tranh và đảm bảo rằng các nhà phân phối nội dung nhỏ hơn không bị mất doanh thu một cách bất công.

Liên minh châu Âu có 12 tháng để kết thúc cuộc điều tra. Google có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu, đồng nghĩa với khoản tiền phạt hàng chục tỷ euro.

Đáng chú ý, đây không phải là khoản phạt lớn đầu tiên. Chỉ trong năm ngoái, Google đã phải chịu 9,5 tỷ euro tiền phạt. Gần đây nhất, vào tháng 9, công ty bị phạt 3 tỷ euro vì ưu ái công nghệ và dịch vụ quảng cáo của riêng mình.

Các nhà bình luận dự đoán rằng động thái này sẽ làm xấu đi quan hệ giữa EU và Mỹ. Cựu Tổng thống Trump từng gọi các khoản phạt trước đây là “mang tính phân biệt đối xử.” Chính quyền Mỹ mới, vốn không sẵn lòng để các tập đoàn Mỹ tuân thủ các quy định địa phương, có thể tiếp tục phản ứng gay gắt nếu EU kết luận rằng Alphabet vi phạm luật và áp dụng mức phạt tương ứng. Nếu mức phạt tối đa được áp dụng, với giả định doanh thu toàn cầu hằng năm của Alphabet là 400 tỷ USD, tiền phạt có thể lên tới 34 tỷ euro. Tại thời điểm giữa phiên giao dịch, cổ phiếu Alphabet đang giảm khoảng 2,5%.

Biểu đồ cổ phiếu GOOGL.US (khung thời gian H1)