US100 tăng vọt 1.9% 📈

Hợp đồng tương lai US100 tăng khoảng 1,5% trong phiên hôm nay, phục hồi một phần một phần mức giảm gần đây nhờ tâm lý cải thiện xoay quanh tiến triển của việc đóng cửa chính phủ Mỹ.
Những tiến triển mới tại Thượng viện đang mở đường cho việc thông qua gói tài trợ tạm thời, được xem là bước tiến thực chất hướng tới việc chấm dứt tình trạng ngưng hoạt động kéo dài hơn 40 ngày của chính phủ Mỹ dù tiến trình lập pháp vẫn chưa kết thúc.
Trong bối cảnh đó, thị trường đã sớm định giá khả năng chính phủ sớm mở cửa trở lại, qua đó tăng niềm tin vào sự ổn định tài khóa và hỗ trợ định giá tài sản Mỹ.
Đà phục hồi cũng được tiếp thêm động lực bởi thông tin Trung Quốc tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm.
Bên cạnh đó, doanh thu kỷ lục từ TSMC cũng mang lại tín hiệu tích cực cho toàn ngành công nghệ, củng cố niềm tin rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là động lực tăng trưởng cốt lõi của Phố Wall trong giai đoạn tới.
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian H1)
Nguồn: xStation5
