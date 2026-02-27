Netflix tăng gần 7% ngoài phiên

Thị trường truyền thông đã trải qua một cuộc biến động thực sự trong vài tuần gần đây. Cuộc cạnh tranh mua lại Warner Bros. Discovery giữa Netflix và Paramount Skydance đã kết thúc theo cách khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ và làm nổi bật cách các quyết định chiến lược có thể định hình giá trị công ty và giá cổ phiếu. Sau những vòng đàm phán căng thẳng và nhiều vòng đấu thầu, Netflix quyết định rút khỏi cuộc cạnh tranh, cho phép Paramount tiếp quản toàn bộ tập đoàn. Giá chào mua của Netflix khoảng 27,75 USD/cổ phiếu, trong khi Paramount đề xuất một mức cao hơn đáng kể, đạt khoảng 31 USD/cổ phiếu. Quyết định của Netflix ngay lập tức tác động tới thị trường. Giá cổ phiếu Netflix tăng, được các nhà đầu tư hiểu là tín hiệu về chiến lược tài chính thận trọng và chú trọng tới lợi nhuận dài hạn.

Đề xuất của Paramount bao gồm toàn bộ tập đoàn Warner Bros. Discovery, khiến nó trở nên thuận lợi hơn cho cổ đông. Điều này tạo ra một “ông lớn” mới trong ngành truyền thông, có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn nhất trong sản xuất nội dung và phân phối dịch vụ streaming. Đồng thời, giao dịch này cũng đi kèm rủi ro đáng kể. Mức nợ cao, nhu cầu tích hợp hiệu quả các bộ phận, cùng khả năng chịu sự giám sát từ cơ quan quản lý sẽ đòi hỏi quản lý cẩn thận. Thành công trong việc tích hợp này sẽ quyết định danh tiếng và hiệu quả tài chính của Paramount.

Đối với Netflix, việc rút khỏi cuộc đấu thầu chủ yếu giúp đảm bảo tính linh hoạt về tài chính và cho phép công ty tập trung vào phát triển nội dung và công nghệ riêng. Việc tránh những rủi ro liên quan đến một thương vụ mua lại quy mô lớn giúp công ty duy trì sự ổn định trên bảng cân đối kế toán và thể hiện với nhà đầu tư rằng họ có thể đưa ra quyết định chiến lược một cách cân nhắc, ngay cả dưới áp lực thị trường. Ngược lại, Paramount đối mặt với thách thức quản lý hiệu quả tập đoàn mới, tích hợp tài sản và thực hiện cam kết với cổ đông, đồng thời kiểm soát chi phí và rủi ro pháp lý.

Warner Bros. Discovery đang ở một thời điểm then chốt trong lịch sử. Một mặt, gia nhập Paramount mang lại tiềm năng tăng trưởng và củng cố vị thế trong ngành truyền thông. Mặt khác, công ty phải được sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, điều này có thể trì hoãn việc hoàn tất giao dịch và tạo ra yếu tố bất định.

Phản ứng của thị trường cho thấy các nhà đầu tư nhận thức được sự cân bằng giữa rủi ro và lợi ích tiềm năng. Netflix đã xây dựng được danh tiếng là công ty biết đưa ra quyết định tài chính thận trọng. Paramount có cơ hội củng cố vị thế trong ngành. Warner Bros. Discovery sẽ phải đối mặt với các thách thức trong việc tích hợp và thích nghi với chủ sở hữu mới. Tình huống này cho thấy mức độ phức tạp của các thương vụ sáp nhập và mua lại trong ngành truyền thông, ảnh hưởng mạnh mẽ tới giá trị cổ phiếu, và tầm quan trọng của việc kết hợp sự táo bạo trong chiến lược với kỷ luật tài chính.

Nguồn: xStation5