🔝Chỉ số US100 đạt đỉnh lịch sử mới

Chỉ số US100 tăng hơn 0,6% trong phiên hôm qua, vượt mốc 25.000 điểm và đạt đỉnh lục sử mới. Chỉ số này đã xóa sạch mức giảm bắt đầu từ tối qua và kéo dài cho tới đầu phiên châu Âu. Hơn nữa, đà tăng của hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng tốc mạnh ngay khi Phố Wall mở cửa.
Đáng chú ý, đợt tăng này diễn ra bất chấp việc chính phủ Mỹ đang đóng cửa. Dù tình trạng đóng cửa có thể chưa gây tác động ngay đến hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng chỉ số Phố Wall trong lịch sử thường có xu hướng tăng trong giai đoạn chính phủ đóng cửa – một kết quả nghe có vẻ trái ngược. Tuy nhiên, việc đóng cửa làm gia tăng khả năng thị trường lao động suy yếu, có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất.
Báo cáo ADP hôm qua cho thấy khu vực tư nhân mất 32.000 việc làm, đây là số liệu tồi tệ nhất về việc làm tư nhân kể từ tháng 1/2021. Ngoài ra, dữ liệu trước đó cũng bị điều chỉnh giảm.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà tăng hôm qua là công nghệ sinh học và dược phẩm, mặc dù việc chính phủ đóng cửa có thể khiến tiến độ phê duyệt thuốc mới chậm lại. Các nhà sản xuất chip là nhóm mạnh thứ hai trong số những cổ phiếu tăng giá hôm nay.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.