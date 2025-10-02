Tin đầu ngày (02.101.2025): Phố Wall đạt đỉnh mới bất chấp việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Các đợt giảm sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm qua và kéo dài suốt phiên châu Á được cho là do bất ổn quanh khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Hiện tại, Đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Đảng Dân chủ về dự luật ngân sách mới. Phía Dân chủ muốn bổ sung thêm chi tiêu y tế, trong khi Cộng hòa chỉ muốn kéo dài gói chi tiêu tài khóa của năm trước đến tháng 11.

Việc chính phủ đóng cửa có thể khiến nhiều cơ quan liên bang ngừng hoạt động, với tới 750.000 nhân viên công vụ tạm nghỉ việc. Dù vậy, có ý kiến cho rằng Donald Trump có thể tận dụng cơ hội này để sa thải nhân sự Bộ Tư pháp hoặc cắt giảm số lượng quan chức liên bang.

Báo cáo việc làm ADP cho thấy giảm 32.000 việc làm trong tháng 9, mức tệ nhất của khu vực tư nhân kể từ tháng 1/2021. Dữ liệu tháng 8 cũng bị điều chỉnh giảm. Do đó, báo cáo NFP vào thứ Sáu có thể sẽ không được công bố vì Bộ Lao động ngừng hoạt động trong thời gian đóng cửa. Thị trường hiện dự báo rằng nếu tình trạng này kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 10 có thể tăng lên 4,7%, qua đó tạo áp lực mạnh buộc Fed phải cắt giảm lãi suất sâu hơn.

Đồng USD suy yếu do lo ngại đóng cửa chính phủ, dù sự kiện này không trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của Mỹ. Tuy nhiên, nếu kéo dài, tăng trưởng GDP quý 4 có thể bị hạ dự báo. Dù vậy, EURUSD đã giảm từ vùng 1,1770 xuống dưới 1,1730 vào cuối phiên. Fitch Ratings nhận định chính phủ đóng cửa chưa tác động ngay đến xếp hạng tín nhiệm của Mỹ, vẫn giữ ở AA+ với triển vọng ổn định.

Giá vàng tiếp tục tăng, gần chạm 3.900 USD/ounce, tăng hơn 16% trong quý 3, một trong những mức tăng quý tốt nhất trong lịch sử.

Chỉ số ISM sản xuất Mỹ tăng lên 49,1 điểm (so với kỳ vọng 49,1, trước đó 48,7). Chỉ số việc làm phục hồi nhưng vẫn dưới 50; chỉ số giá giảm nhẹ nhưng vẫn cao trên 60; đơn hàng mới quay lại dưới 50 sau cú bật tạm thời trong tháng 8.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 1,79 triệu thùng, vượt kỳ vọng và trái ngược với báo cáo API hôm qua cho thấy giảm 3,7 triệu thùng. Dù nhiều hoạt động DOE tạm dừng, EIA vẫn duy trì công bố dữ liệu.

PMI Đức đạt 49,5 so với dự báo 48,5, cho thấy kinh tế tốt hơn kỳ vọng. Trong khi đó, PMI Pháp giảm xuống 48,2 (kỳ vọng 48,1), thấp đáng kể so với mức trước đó 50,4.

CPI Eurozone tháng 9 đúng như dự báo; lạm phát lõi giữ ở 2,3%, cho thấy áp lực giá vẫn được kiểm soát và phù hợp mục tiêu của ECB, qua đó hàm ý ECB không cần thắt chặt thêm.

PMI Ba Lan bất ngờ tích cực, đạt 48,0 (dự báo 46,4), báo hiệu sự ổn định dần trong hoạt động công nghiệp, dù vẫn dưới ngưỡng 50.

Bitcoin tăng gần 3%, tiến sát mốc tâm lý 120.000 USD. Ethereum cũng tăng gần 4%, vượt 4.300 USD.

Nike công bố kết quả tài chính quý 3, mở màn mùa báo cáo lợi nhuận. Doanh thu 11,72 tỷ USD (+1% YoY), lợi nhuận 727 triệu USD (-31% YoY). Dù biên lợi nhuận giảm, kết quả tốt hơn kỳ vọng nhờ doanh thu bán buôn tăng, đặc biệt từ hợp tác với Amazon và Foot Locker. Cổ phiếu tăng mạnh sau báo cáo.