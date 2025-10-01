Trump và Chính phủ Mỹ đóng cửa: Phố Wall lại đánh giá sai?

Tháng Mười thường là tháng biến động mạnh nhất trong năm đối với thị trường chứng khoán. Mức biến động trung bình của tháng này cao hơn 33% so với 11 tháng còn lại, và việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã một lần nữa nhắc nhở về điều đó. Dù một đợt đóng cửa kéo dài có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, nhưng trên thực tế, tác động của nó đối với nền kinh tế và thị trường rộng lớn thường khá hạn chế. Liệu lần này có khác?

Trong lịch sử, đã có 21 lần chính phủ Mỹ đóng cửa trong nửa thế kỷ qua, phần lớn được giải quyết chỉ trong vài ngày và không để lại hậu quả kinh tế lớn. Ngay cả những lần dài nhất, dưới thời Clinton hay Obama, cũng không làm chệch hướng các thị trường giá lên lúc bấy giờ. Lần gần nhất, dưới thời Trump, lại trùng với việc Fed của Powell xoay sang lập trường “nới lỏng”, từ đó thúc đẩy chứng khoán tăng mạnh trong suốt 35 ngày.

Những rủi ro lần này

Hiện tại, dự báo việc đóng cửa có thể khiến khoảng 750.000 lao động tạm nghỉ việc và khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD sản lượng. Trong giai đoạn đóng cửa, chính phủ liên bang ngừng mọi hoạt động “không thiết yếu”, trong khi các nhân viên thuộc diện thiết yếu – như quân nhân tại ngũ hay lực lượng chấp pháp liên bang – vẫn phải làm việc, thường là không được trả lương.

Không loại trừ khả năng lần này sẽ lập kỷ lục mới, khi cuộc khẩu chiến giữa hai đảng ngày càng căng thẳng. Việc phê duyệt thuốc mới, IPO, và công bố dữ liệu kinh tế nổi bật trong danh sách những rủi ro lớn nhất đối với thị trường.

Trump, Fed và tác động thị trường

Một số thành viên Đảng Dân chủ cảnh báo rằng đây chỉ là “làn khói che mắt” trong bối cảnh Trump đang trực tiếp gây áp lực: yêu cầu Bộ Tư pháp truy tố những người ông coi là kẻ thù, ép ABC sa thải một MC truyền hình đêm khuya mà ông không ưa, điều động Vệ binh Quốc gia đến các thành phố do Đảng Dân chủ quản lý, và chuẩn bị quân đội để đối phó “kẻ thù nội bộ”.

Thực tế, nếu việc đóng cửa kéo dài ba tuần, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng từ 4,3% (tháng 8) lên 4,6%–4,7%, bởi những lao động nghỉ phép tạm thời sẽ được tính vào nhóm thất nghiệp. Liệu đây có phải là mục tiêu của Trump? Những tín hiệu suy thoái mới sẽ buộc Fed phải cắt giảm lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu giảm không chỉ vì chính sách tiền tệ mà còn do rủi ro kinh tế, khi nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn. Điều này giúp chính phủ vay vốn với chi phí rẻ hơn đúng vào thời điểm quan trọng: tái cấp vốn hơn 11 nghìn tỷ USD nợ trước cuối năm 2026 – tương đương gần 1/3 tổng nợ công của Mỹ.

Thời hạn đáo hạn của khoản nợ của Hoa Kỳ. Nguồn: Bloomberg Finance.

Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn đang tích cực phòng ngừa rủi ro. Bạc vừa khép lại quý giao dịch tốt nhất trong lịch sử, trong khi giá vàng đã vượt 3.900 USD/oz. Câu hỏi không còn là “liệu vàng có chạm 4.000 USD hay không”, mà là “khi nào”.

Biểu đồ Silver. Nguồn: Xstation