Chỉ số US100 giảm 0,5%

Trước thềm các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ và phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, tâm lý đối với các chỉ số chứng khoán Mỹ đang tỏ ra khá bi quan. Bất chấp báo cáo CPI tích cực công bố hôm qua, thị trường hầu như không phản ứng và chứng khoán vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) hiện giảm hơn 0,5%, trong khi chỉ số VIX tăng khoảng 3%. Nếu US100 không nhanh chóng lấy lại mốc 25.800, phe mua có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Chỉ số này đã 4 lần bị từ chối quanh khu vực 26.000 điểm và hiện đã rơi xuống dưới hai đường trung bình động quan trọng, gồm EMA 50 và EMA 200; RSI đang trượt về gần mốc 35, dù chưa bước vào vùng quá bán.

Sau mùa báo cáo lợi nhuận, cổ phiếu Wells Fargo giảm gần 1,5%, trong khi Bank of America nhích nhẹ. Nhìn chung, kết quả kinh doanh của các ngân hàng chưa tạo được ấn tượng mạnh với Phố Wall - JPMorgan đã giảm hơn 4% trong phiên hôm qua. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào việc Tòa án Tối cao có thể đưa ra phán quyết về thuế quanvào lúc khoảng 22:00 giờ VN. Ngoài ra, thị trường có thể phản ứng rất nhạy cảm trước bất kỳ kịch bản nào liên quan đến sự can thiệp của Mỹ vào Iran, điều này sẽ làm gia tăng rủi ro địa chính trị và có thể đẩy giá dầu tăng trong ngắn hạn. Bối cảnh như vậy có thể làm phức tạp lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, củng cố lập luận giữ lãi suất không đổi trong thời gian dài hơn. Ở chiều ngược lại, nếu chỉ số quay trở lại trên mốc 28.000, điều đó có thể kích hoạt một nhịp tăng mới.

Nguồn: xStation5