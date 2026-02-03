Chỉ số US100 giảm 0,5% do áp lực từ lĩnh vực CNTT 📉ServiceNow giảm 6%

Tâm lý trên Phố Wall đang xấu đi trong hôm nay khi nhóm cổ phiếu phần mềm đồng loạt giảm mạnh. Các công ty như Intuit, ServiceNow và Accenture đang lao dốc, phản ánh lo ngại của thị trường về việc tốc độ tăng trưởng ngành có thể chậm lại, trong khi AI được ứng dụng ngày càng nhanh có thể làm suy yếu triển vọng tăng trưởng dài hạn và thậm chí đe dọa mô hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm 0,5%, S&P 500 futures (US500) giảm nhẹ, Dow Jones futures (US30) lại tăng nhẹ.

Cổ phiếu ServiceNow (NOW.US) giảm 6%, xuống mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2024, dù công ty công bố kết quả tích cực và doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu Accenture (ACN.US) giảm hơn 7%. Mức giảm mạnh này khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe chung của ngành tư vấn và dịch vụ CNTT.

Trong khi đó, Walmart (WMT.US) lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường. Piper Sandler cũng nâng giá mục tiêu lên 130 USD/cổ phiếu.

US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Nhìn chung, tâm lý đối với nhóm phần mềm và dịch vụ IT đang cực kỳ tiêu cực, với nhiều mã giảm mạnh như Accenture, IBM, Shopify, Salesforce và ServiceNow.

Nguồn: xStation5

ServiceNow chịu áp lực

ServiceNow công bố báo cáo Q4/2025 khá mạnh về mặt số liệu, nhưng cổ phiếu vẫn bị bán tháo mạnh. Công ty ghi nhận: EPS: 0,92 USD (dự báo 0,89), Doanh thu: 3,57 tỷ USD (dự báo 3,53 tỷ). Dù vượt kỳ vọng, giá cổ phiếu vẫn giảm về khoảng 110 USD.

Phần mạnh nhất trong báo cáo là doanh thu từ đăng ký. Doanh thu từ đăng ký đạt 3,466 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước (tính theo tỷ giá hằng năm không đổi). ServiceNow cũng kết thúc năm với dòng tiền tự do (FCF) 4,6 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty đã thông báo kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD.

Đối với năm 2026, ServiceNow dự báo doanh thu từ đăng ký sẽ đạt 15,53–15,57 tỷ USD, tương ứng tăng trưởng 19,5%–20%. Công ty cũng đặt mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động 32% (tăng 100 điểm cơ bản) và biên FCF 36%. Ban lãnh đạo đang nhấn mạnh chiến lược “nền tảng AI doanh nghiệp”, hợp tác với OpenAI và Microsoft. CEO Bill McDermott mô tả ServiceNow như một “lớp ngữ nghĩa” giúp AI được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức.

Tuy nhiên, thị trường dường như đang gửi tín hiệu rằng kết quả mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Các nhà đầu tư đang tập trung chủ yếu vào động lực tăng trưởng trong các quý tới và khả năng duy trì nhu cầu. Báo cáo cũng nêu rõ các rủi ro bao gồm: biến động thị trường, thách thức trong việc mở rộng AI trên các doanh nghiệp lớn, áp lực cạnh tranh trong phần mềm và AI, cùng tác động của điều kiện vĩ mô đến ngân sách khách hàng.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Western Digital (WD.US) tăng hôm nay sau khi công ty báo cáo doanh thu 3,0 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng và củng cố nhận định rằng công ty đang trở thành hơn một “nhà sản xuất ổ cứng truyền thống.” Ban lãnh đạo đang tập trung mạnh vào hạ tầng trung tâm dữ liệu AI, nhấn mạnh nhu cầu tăng nhanh từ các hyperscaler đối với HDD dung lượng cao. Khả năng sinh lời cũng khá ấn tượng với EPS Non-GAAP là 2,13 USD và EPS GAAP pha loãng là 4,73 USD.

Điểm nổi bật là dòng tiền: 745 triệu USD dòng tiền từ hoạt động và 653 triệu USD FCF, với WD trả lại hơn 100% FCF qua mua lại cổ phiếu và cổ tức. Cơ cấu doanh thu trong quý chủ yếu đến từ điện toán đám mây: 2,7 tỷ USD từ mảng Cloud (chiếm 89% tổng doanh thu). Về mặt vận hành, WD đã bàn giao 215 exabyte (+22% so với cùng kỳ), bao gồm 3,5 triệu ổ (103 exabyte) thuộc thế hệ ePMR mới nhất (dung lượng đến 32TB). Khoản trả cổ tức cho cổ đông gồm 0,125 USD/cổ phiếu (thanh toán ngày 18/3, ngày chốt danh sách 5/3) và 615 triệu USD được sử dụng để mua lại 3,8 triệu cổ phiếu.