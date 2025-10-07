⏬Chỉ số US100 giảm 0,5% do tin tức từ Oracle

Thách thức về lợi nhuận: Chi phí cao và chiến lược định giá quá cạnh tranh đang làm xói mòn lợi nhuận từ AI, trái ngược với những lời quảng cáo thổi phồng.

Nasdaq Bán tháo: Báo cáo yếu kém này ngay lập tức kích hoạt sự sụt giảm của chỉ số US100 và gióng lên "hồi chuông cảnh báo" về vấn đề tài trợ.

Biên lợi nhuận AI của Oracle bị ảnh hưởng: Biên lợi nhuận được báo cáo chỉ là 14% đối với dịch vụ cho thuê máy chủ Nvidia đã làm dấy lên nghi ngờ lớn về khả năng sinh lời của mảng AI

Chỉ số US100 giảm 0,5% trong phiên hôm nay, dù có lúc mức giảm mở rộng đến 0,8%, và tính từ mốc đỉnh lịch sử đạt được ngay trước phiên giao dịch chính thức, chỉ số đã mất tới 1%. Đà giảm này chủ yếu xuất phát từ sự hoài nghi ngày càng tăng đối với lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt tập trung vào Oracle Corp.

Cổ phiếu Oracle giảm tới 5% ngay sau khi mở cửa, sau khi The Information công bố những thông tin đáng lo ngại về biên lợi nhuận trong mảng kinh doanh AI của công ty. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo đầu tiên về khả năng định giá quá cao của toàn ngành.

Theo The Information, Oracle chỉ đạt biên lợi nhuận gộp 14% trên 900 triệu USD doanh thu từ việc cho thuê máy chủ Nvidia trong ba tháng kết thúc vào tháng 8 — thấp hơn đáng kể so với mức bình thường. Báo cáo cho thấy Oracle có thể đã chịu lỗ khoảng 100 triệu USD trên một số hợp đồng cho thuê chip Nvidia Blackwell.

Nguyên nhân của biên lợi nhuận thấp được cho là do chi phí cao liên quan đến chip Nvidia đắt đỏ, cùng với cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực điện toán đám mây, khiến các công ty phải hạ giá mạnh cho dịch vụ AI. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng tăng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng mới và nhân sự mở rộng cũng đang gây thêm áp lực lên lợi nhuận.

Trong khi Oracle từng tăng mạnh sau kết quả quý trước nhờ sự bùng nổ trong lượng đơn hàng tồn đọng, ngày càng có nhiều nhà phân tích nghi ngờ khả năng sinh lời trong tương lai của công ty. Oracle cho biết có 455 tỷ USD đơn hàng tồn đọng, bao gồm thỏa thuận 300 tỷ USD với OpenAI trong 5 năm tới. Tuy nhiên, công ty hiện đang ghi nhận dòng tiền tự do âm do đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu, khiến nợ tăng nhanh hơn đối thủ.

Gần đây, cũng xuất hiện lo ngại về hiện tượng gọi là “Circular Financing” (tài trợ vòng tròn). Dù chưa đến mức bong bóng dot-com, các mô hình tương tự đang khiến giới phân tích cảnh báo rủi ro.

Sơ đồ “Oracle – OpenAI – Nvidia”

Nvidia đầu tư vào OpenAI (tối đa 100 tỷ USD).

OpenAI mua dịch vụ từ Oracle (cam kết 300 tỷ USD).

Oracle thuê chip từ Nvidia.

Lợi nhuận quay trở lại Nvidia thông qua việc bán chip.

Cảnh báo từ các nhà phân tích Phố Wall

Doanh thu hằng năm của OpenAI nhỏ hơn 5 lần so với nghĩa vụ thanh toán cho Oracle.

AMD đề nghị OpenAI nhận 10% cổ phần để đổi lấy cam kết mua hàng.

Jim Chanos, nhà đầu cơ nổi tiếng ở Phố Wall, cảnh báo: “Nếu nhu cầu là vô hạn, tại sao người bán lại phải trợ giá cho người mua?”

Phản ứng thị trường & Triển vọng kỹ thuật

Chỉ số US100 hôm nay kiểm tra vùng 25.000 điểm, tương ứng với vùng đỉnh cục bộ từ 22–23 tháng 9 — khu vực đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Cổ phiếu Oracle hiện đã thu hẹp đà giảm, nhưng trước đó đã phá vỡ đáy ngắn hạn ngày 1/10, xóa đi khoảng một nửa mức tăng từ ngày 10/9. Nếu US100 phá vỡ dứt khoát mốc 25.000 điểm, đồng thời xuyên thủng mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp tăng gần nhất, điều này có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Theo diễn biến của đợt điều chỉnh tháng 9, vùng hỗ trợ kế tiếp được xác định quanh 24.600 điểm.