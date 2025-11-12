Cổ phiếu Infineon leo dốc trước những dự báo lạc quan

Infineon Technologies là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán dẫn tại châu Âu và cũng là một trong số ít công ty có quy mô lớn tại khu vực này. Danh mục sản phẩm đa dạng và đồng đều của hãng mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Infineon không đạt được kỳ vọng của giới đầu tư về cả doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) — tuy nhiên cổ phiếu vẫn tăng hơn 6% sau khi công bố kết quả. Điều gì khiến nhà đầu tư phản ứng tích cực với một báo cáo kém kỳ vọng như vậy?

Doanh thu và EPS mà công ty công bố lần lượt đạt 3,7 tỷ euro và 0,22 euro, so với dự báo 3,72 tỷ euro và 0,33 euro. Một nửa doanh thu của công ty đến từ ngành công nghiệp ô tô.

Báo cáo này cũng đánh dấu việc kết thúc năm tài chính của Infineon. Doanh thu cả năm đạt 14,6 tỷ euro, thấp hơn mức kỳ vọng 14,8 tỷ euro. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 40%.

Tin tốt đầu tiên cho nhà đầu tư là biên lợi nhuận ròng, dù biên lợi nhuận gộp không thay đổi, vẫn tăng lên 18% so với mức kỳ vọng 15% của thị trường — cho thấy khả năng kiểm soát chi phí vượt trội trong cả năm của công ty.

Tuy nhiên, điều mà các nhà đầu tư và ban lãnh đạo công ty quan tâm không phải là kết quả trong quá khứ, mà là triển vọng trong tương lai.Công ty đã nâng mạnh mục tiêu cho năm tài chính tiếp theo. Ngay trong quý đầu tiên, Infineon dự kiến doanh thu vượt 3,6 tỷ euro, duy trì biên lợi nhuận gộp ít nhất 40% và biên lợi nhuận ròng ở mức “high teens” (khoảng 17–19%).

Công ty cũng công bố mô hình hoạt động mục tiêu dài hạn, trong đó đặt ra kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hằng năm 10% và biên lợi nhuận ròng đạt tới 25%.

Để đạt được các mục tiêu này, Infineon dựa vào việc mở rộng thị phần cùng với hàng loạt khoản đầu tư lớn, bao gồm các nhà máy tại Dresden và Villach.

Yếu tố “trung hòa khí hậu” cũng được công ty xem là trọng tâm chiến lược. Điều thường bị coi là thách thức tăng trưởng tại châu Âu lại được Infineon nhìn nhận như một cơ hội chiến lược — và là lĩnh vực mà công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiện tại, thị trường đang tin tưởng vào tầm nhìn phát triển đầy tham vọng của Infineon. Tuy nhiên, nếu kết quả các quý tới – đặc biệt là biên lợi nhuận ròng – gây thất vọng, cổ phiếu có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh đáng kể về định giá.

IFX.DE (D1)

Nguồn: xStation5