Siemens sau khi công bố thu nhập: Điều gì đã xảy ra?

Tập đoàn Đức Siemens đã công bố kết quả quý và cả năm. Công ty gây thất vọng cho nhà đầu tư trên hầu hết các chỉ số, khiến cổ phiếu mất gần 10% giá trị chỉ trong một phiên.

Doanh thu của công ty đạt 21,4 tỷ EUR, tăng 6% so với cùng kỳ và chỉ thấp hơn kỳ vọng thị trường một chút.

Tuy nhiên, EPS gây thất vọng, giảm xuống 2,08 so với dự báo 2,55. Sự sụt giảm mạnh này xuất phát từ lợi nhuận ròng của phân khúc chính giảm 13%.

Từ góc nhìn dài hạn và toàn diện, tình hình của công ty đang có dấu hiệu cải thiện hơn.

Doanh thu hằng năm tăng lên 78,9 tỷ euro, đơn hàng đạt 88,4 tỷ euro, và lợi nhuận ròng tăng kỷ lục 16%, lên tới 10,4 tỷ euro. Cần lưu ý rằng kết quả này chịu ảnh hưởng bởi việc Siemens mua lại Altair và Dotmatics, với chi phí lần lượt là 10 và 5 tỷ euro.

Dòng tiền tự do (free cash flow) đạt mức kỷ lục 10,8 tỷ euro, và backlog vào cuối năm đã lên tới 117 tỷ euro.

Về mặt phân khúc, theo quý:

Digital Industries: tăng mạnh nhất, lên tới 29%

Smart Infrastructure: lợi nhuận giảm, nhưng ghi nhận 20 quý liên tiếp tăng biên lợi nhuận

Mobility: hoạt động tệ, giảm tới 45%

Những kết quả này đáng lẽ đã đủ làm hài lòng thị trường nếu không vì dự báo thận trọng cho năm tiếp theo.

EPS dự kiến nằm trong khoảng 10,40–11,00, thấp hơn khoảng 7% so với kỳ vọng của thị trường. Công ty cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do áp lực từ biến động tỷ giá bất lợi.

CEO của Siemens đã bảo vệ các quyết định và chiến lược của công ty trong buổi họp công bố kết quả, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra dòng tiền tự do (free cash flow). Cuối cùng, công ty đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhằm gia tăng thị phần trong các phân khúc thị trường có lợi nhuận cao hơn, đồng thời duy trì chính sách cổ tức rất hào phóng. Sự thất vọng của nhà đầu tư đối với dự báo thận trọng là điều dễ hiểu, tuy nhiên quy mô của đợt điều chỉnh giá đặt ra câu hỏi về việc liệu mức giảm sâu như vậy có thực sự hợp lý về mặt cơ bản hay không.

Biểu đồ cổ phiếu SIE.DE (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5