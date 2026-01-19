🚨 Chỉ số US100 giảm 1,5%

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 1,5% trong hôm nay, rơi xuống dưới mức mở cửa của phiên ngày 2/1/2026 và xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến nay. Dù thị trường cổ phiếu cơ sở tại Mỹ đóng cửa hôm nay do ngày nghỉ lễ quốc gia, nhưng các thị trường đã phản ứng rất mạnh trước những tin tức cuối tuần.

Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với các nền kinh tế lớn của EU và Vương quốc Anh (được cho là có hiệu lực từ 1/2), đồng thời đe dọa nâng thuế lên 25% nếu không hoàn tất thỏa thuận mua Greenland. Nhà đầu tư đánh giá động thái này là quá mức: đồng USD suy yếu thay vì mạnh lên và khẩu vị rủi ro xấu đi rõ rệt. Viễn cảnh leo thang căng thẳng giữa Washington - Brussels cũng có thể gây tác động đáng kể tới các công ty công nghệ Mỹ đang hoạt động tại châu Âu.

Chỉ số DAX của Đức giảm hơn 1,2%. Đà giảm của US100 đặc biệt đáng lo ngại khi kết quả kỷ lục gần đây của TSMC và sự hưng phấn của ngành bán dẫn vẫn không thể đẩy chỉ số lên các đỉnh mới. Trong nhiều tháng qua, cổ phiếu phần mềm cũng chịu áp lực, với đà giảm lan rộng từ Salesforce đến ServiceNow. Meta Platforms và Microsoft cũng đang diễn biến kém. Nếu chủ đề thuế quan tiếp tục chiếm ưu thế, khả năng xảy ra một nhịp điều chỉnh sâu hơn của chứng khoán Mỹ sẽ tăng lên. Đồng thời, việc hoàn tất thỏa thuận Greenland trước ngày 1/2 dường như không khả thi.

Nguồn: xStation5