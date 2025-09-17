⏬Chỉ số US100 giảm 1% sau cuộc họp báo của Fed

Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt giảm đầu tiên trong năm nay. Năm ngoái, Fed đã cắt lãi suất 3 lần, tổng cộng 100 điểm cơ bản. Tuy nhiên, đà suy yếu của USD và mức tăng ban đầu trên Phố Wall đã không kéo dài lâu.

Dự báo lãi suất trung vị cho năm nay cho thấy khả năng có thêm 2 lần cắt giảm. Có tới 9 thành viên dự báo mức cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm. Thành viên Miran (nhiều khả năng) cho rằng lãi suất có thể giảm mạnh hơn, xuống dưới 3% ngay trong năm nay. Cũng cần lưu ý, Fed đã nâng dự báo tăng trưởng cho năm nay và những năm tới, đồng thời giảm dự báo thất nghiệp trong tương lai. Điều này cho thấy Fed không thấy rủi ro suy thoái. Trong khi đó, dự báo lạm phát giữ nguyên so với tháng 6, thời điểm mà tác động của thuế quan vẫn chưa rõ ràng. Điều này đồng nghĩa Fed không coi thuế quan là rủi ro rõ rệt. Đối với năm tới, dự báo lạm phát đã nhích cao hơn một chút.

Tuy nhiên, tâm điểm là những phát biểu của Powell trong cuộc họp báo. Ông thừa nhận thị trường lao động đã yếu đi, nhưng cho rằng các quyết định trì hoãn cắt giảm là hợp lý. Tuyên bố then chốt dẫn đến đà giảm của US100 và EURUSD chính là việc Fed không cần vội vàng với các đợt cắt giảm.

US100 hiện đang kiểm định mốc 24.000 điểm. Nếu đóng cửa quanh vùng này, có thể hình thành mô hình Evening Star (sao hôm).

Cặp tiền EURUSD ghi nhận mức giảm trong ngày. Nguồn: xStation5