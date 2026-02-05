🚨Chỉ số US100 giảm 2%

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tiếp tục kéo dài đà bán tháo đầu tuần và hiện giảm hơn 2% trong ngày hôm nay. Tâm lý tiêu cực trong lĩnh vực công nghệ càng bị khuếch đại sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn kỳ vọng, trong khi số lượng sa thải theo báo cáo Challenger tăng vọt hơn 200% so với cùng kỳ trong tháng 1. Do đó, US100 hiện chỉ còn giao dịch cao hơn khoảng 300 điểm so với đường trung bình động hàm mũ EMA200 (được đánh dấu bằng đường màu đỏ). Các chỉ số chính khác cũng chịu áp lực: DJIA và S&P 500 giảm khoảng 1,2%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ và trung bình Russell 2000 giảm hơn 1,3%.

Các số liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Initial jobless claims): 231 nghìn (so với dự báo 212 nghìn và tuần trước 209 nghìn)

JOLTS (tháng 12): 6,54 triệu (so với dự báo 7,25 triệu và kỳ trước 7,14 triệu)

Challenger (tháng 1): 108,4 nghìn (so với 35,5 nghìn trong tháng 12)

US100 (khung thời gian D1)

Chỉ báo RSI trên khung ngày của Nasdaq 100 đang giảm về quanh 34, mức thấp nhất kể từ đợt điều chỉnh vào mùa thu. Đường EMA50 hiện nằm gần vùng 25.700 điểm.

Nguồn: xStation5

Tâm lý tiêu cực trong nhóm cổ phiếu phần mềm hiện đã lan rộng ra toàn bộ lĩnh vực công nghệ, và nhịp điều chỉnh đang diễn ra ở hầu hết các phân ngành. Nhóm bán dẫn cũng đang giảm, trong đó Broadcom (AVGO.US) và TSMC (TSM.US) là hai cái tên hiếm hoi vẫn tăng đáng kể. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đang ghi nhận mức giảm mạnh: Amazon và Alphabet giảm gần 5%, Microsoft giảm hơn 3%, và Tesla giảm gần 4%. Tâm lý thị trường cũng yếu đi trong nhóm tài chính – ngân hàng, khi lo ngại về mức độ tiếp xúc tín dụng đối với lĩnh vực phần mềm và sự suy giảm chung của tâm lý thị trường đã kích hoạt hoạt động chốt lời. Ngoài ra, đà tăng gần đây của cổ phiếu hãng thuốc giảm béo Eli Lilly (LLY.US) cũng đang đảo chiều, với cổ phiếu giảm hơn 7%.

Nguồn: xStation5