Chỉ số US100 giảm hơn 2% 🚨📉

Bất chấp việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, thị trường vẫn cho thấy những diễn biến tiêu cực. Hợp đồng tương lai NASDAQ100 giảm tới hơn 2% trong phiên ngày hôm qua.
Động lực giảm chính trên Phố Wall đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng về lộ trình lãi suất của FED. Xác suất FED cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã giảm xuống còn 50% — từ mức hơn 70% chỉ vài tuần trước. Đáng chú ý, điều này diễn ra đồng thời với sự suy yếu của đồng USD.
Một yếu tố phụ khác đang làm suy giảm tâm lý nhà đầu tư là cuộc điều tra của EU đối với Google. Gã khổng lồ công nghệ đang mất tới 3%, đủ để gây áp lực giảm lên chỉ số NASDAQ100 chỉ với một cổ phiếu.
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian H1)
