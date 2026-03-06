Cổ phiếu RyanAir chịu áp lực trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông 📉

Cổ phiếu Ryanair Holdings (RYAAY.US) đã giảm hơn 10% so với các mức đỉnh gần đây và tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market) tại Mỹ, cùng với các cổ phiếu khác trong ngành du lịch và dịch vụ lưu trú.

Trước hết, thị trường đang định giá rủi ro nhu cầu đi lại suy yếu trong mùa hè, do lo ngại về tình hình an ninh và khả năng mất một số tuyến bay tại Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ. Triển vọng du lịch tới Cyprus, Turkey, Egypt, hoặc thậm chí các đảo Hy Lạp tại Aegean Sea và East Mediterranean Sea cũng trở nên kém chắc chắn hơn. Một mùa du lịch năm 2026 có thể yếu hơn, kết hợp với áp lực từ giá nhiên liệu máy bay tăng và người tiêu dùng thận trọng hơn (có thể ưu tiên các chuyến nghỉ ngắn ngày), đang gây sức ép lên tâm lý thị trường, dù công ty vừa công bố kết quả kinh doanh rất tích cực.

Khởi đầu năm mạnh mẽ liệu có đủ?

Tháng 2 cho thấy nhu cầu đối với dịch vụ của Ryanair vào đầu năm vẫn rất mạnh. Hãng đã vận chuyển 13,3 triệu hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, và tăng rõ rệt so với 12,7 triệu hành khách trong tháng 1. Đây là tín hiệu quan trọng, vì nó cho thấy Ryanair không chỉ tăng trưởng theo năm mà còn duy trì đà khởi đầu rất mạnh cho năm 2026.

Điều quan trọng là sự gia tăng lưu lượng hành khách không làm giảm hiệu quả khai thác máy bay. Hệ số lấp đầy ghế (load factor) vẫn duy trì ở mức cao 92%, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước và tăng so với 91% trong tháng 1. Trên thực tế, điều này phản ánh một cơ cấu vận hành rất lành mạnh: nhiều hành khách hơn, nhiều chuyến bay hơn, trong khi máy bay vẫn gần như được lấp đầy chỗ ngồi.

Ryanair Holdings đang mở rộng hoạt động một cách có kiểm soát và hợp lý về mặt kinh tế. Trong tháng 2, hãng đã thực hiện hơn 75.000 chuyến bay, so với 73.000 chuyến trong tháng 1, cho thấy công suất đang được tăng lên và hãng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mạnh. Trong mô hình kinh doanh của Ryanair, điều này đặc biệt quan trọng vì lợi thế của hãng không chỉ nằm ở giá vé rẻ, mà còn ở khả năng nhanh chóng bổ sung công suất tại những tuyến có nhu cầu và lợi nhuận cao nhất.

Mô hình kinh doanh của Ryanair tiếp tục hưởng lợi từ lợi thế chi phí cơ bản mà nhiều đối thủ tại châu Âu khó có thể sao chép. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, hãng đã vận chuyển 200,2 triệu hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, và trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Âu vượt mốc 200 triệu hành khách trong một năm. Điều này không chỉ đơn thuần là nhờ quy mô lớn mà còn chứng minh rằng mô hình hàng không siêu giá rẻ (ultra-low-cost) vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường chi phí và cạnh tranh khắc nghiệt.

Từ góc độ chiến lược, Ryanair vẫn là chuẩn mực của ngành hàng không giá rẻ tại châu Âu. Khi hiện nay hãng đã trở thành hãng hàng không giá rẻ lớn nhất thế giới xét theo lượng hành khách, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận công ty không chỉ như một hãng hàng không truyền thống, mà như một nhà cung cấp dịch vụ di chuyển đại chúng trên toàn châu Âu. Vị thế này mang lại lợi thế đàm phán đáng kể với các sân bay, nhà cung cấp dịch vụ và gián tiếp với các đối thủ.

Dữ liệu trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026 vẫn phù hợp với xu hướng này. Lượng hành khách tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 166,5 triệu người, cho thấy tăng trưởng không phải chỉ nhờ một tháng mạnh, mà là một xu hướng rộng hơn. Ryanair tiếp tục mở rộng quy mô, và trong mô hình kinh doanh của hãng, quy mô lớn thường chuyển hóa thành đòn bẩy hoạt động (operating leverage) mạnh.

Một tín hiệu tích cực khác cho thị trường là việc nâng dự báo lưu lượng hành khách cho năm tài chính 2026. Công ty hiện dự kiến 208 triệu hành khách, cao hơn so với dự báo trước đó là 207 triệu, tương đương tăng trưởng khoảng 4% mỗi năm. Dù mức điều chỉnh không lớn, nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng xung đột với Iran có thể làm gián đoạn mục tiêu này trong những tháng tới.

Một yếu tố quan trọng khác trong câu chuyện tăng trưởng của Ryanair là Boeing. Việc cải thiện khả năng bàn giao máy bay từ Boeing giúp hãng mở rộng công suất nhanh hơn và tận dụng nhu cầu mạnh trong các giai đoạn cao điểm du lịch. Đối với Ryanair, đội bay không chỉ là tài sản, mà còn là công cụ chiến lược để giành thêm thị phần.

Ryanair Holdings vẫn đang triển khai mô hình kinh doanh gần như “chuẩn sách giáo khoa”. Lượng hành khách tiếp tục tăng, hệ số lấp đầy ghế vẫn ở mức rất cao, số chuyến bay ngày càng nhiều, quy mô hoạt động đạt mức kỷ lục, và triển vọng cả năm đã được nâng lên. Công ty vẫn được xem là một trong những hãng hàng không mạnh nhất tại châu Âu, dù xung đột ở Trung Đông đang tạo ra những rủi ro mới cho ngành hàng không.

Ryanair Holdings (Biểu đồ khung thời gian D1)

Cổ phiếu Ryanair hiện đang giảm mạnh và đã rơi xuống dưới đường trung bình động EMA200 dài hạn (đường màu đỏ). Lần gần nhất cổ phiếu giảm xuống dưới mức này là tháng 4/2025, khi đó nhịp điều chỉnh cuối cùng đã mở rộng gần 30% so với đường trung bình động. Các vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 60 USD/cổ phiếu, và thấp hơn là 55 USD, nơi trước đây giá đã từng có phản ứng bật lại đáng kể.

Nguồn: xStation5