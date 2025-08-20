📉 Chỉ số US100 giảm mạnh

Sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ gây sức ép cho phố Wall

Một đợt điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu công nghệ diễn ra ngày hôm qua sau kết quả kinh doanh tích cực của Home Depot, làm gia tăng cuộc tranh luận về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai tại Mỹ. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) dẫn đầu đà giảm, trong khi US30 và US500 giữ vững hơn nhờ mức độ tiếp xúc với cổ phiếu công nghệ thấp hơn. Ngành bán dẫn và phần mềm đang là nguyên nhân chính của áp lực giảm hôm nay.

Diễn biến chính:

Nvidia (NVDA.US) giảm hơn 3%, tương tự TSMC và Broadcom (cổ phiếu này giảm gần 4%).

Intel (INTC.US: +7%) tăng mạnh sau khi chính phủ Mỹ và SoftBank (Nhật Bản) công bố kế hoạch mua tổng cộng 10% cổ phần trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Trong mảng phần mềm, Palantir (PLTR.US) giảm gần 10%, trong khi Oracle (ORCL.US) và Applovin (APP.US) cũng chịu áp lực. Palo Alto Networks (PANW.US: +4%) là điểm sáng sau báo cáo lợi nhuận.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm gần 1,4% trong phiên hôm qua, với chỉ báo RSI rơi xuống dưới 20 – tín hiệu vùng quá bán. Khối lượng bán chiếm ưu thế nhiều giờ liên tiếp. (Nguồn: xStation5)

Hiệu suất hiện tại của các nhóm ngành trong S&P 500. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Ngược lại, bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Niềm tin vào nhóm bất động sản được củng cố nhờ số liệu khởi công xây dựng nhà ở vượt kỳ vọng và phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ chủ yếu hỗ trợ thị trường nhà ở. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Home Depot cho thấy đà tăng trưởng doanh thu ổn định và khả năng chống chịu tốt trước tác động từ thuế quan của Trump. Dù doanh thu, doanh số và lợi nhuận hơi thấp hơn dự báo, công ty vẫn giữ nguyên triển vọng bất chấp bất định từ thương mại Mỹ–Trung. Điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với nhóm cổ phiếu phòng thủ, vốn bị bỏ ngỏ do niềm tin quá lớn vào công nghệ. Tâm lý cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dữ liệu vĩ mô Mỹ khá vững và rủi ro lạm phát kéo dài — được củng cố bởi PPI mới nhất, khảo sát Đại học Michigan và báo cáo lợi nhuận bán lẻ — có thể khiến Fed tránh nới lỏng chính sách quá sớm, ngay cả khi Trump tiếp tục gây áp lực. Bộ Thương mại Mỹ hôm nay cũng bổ sung thêm 407 sản phẩm vào danh sách áp thuế nhôm và thép. Dữ liệu cho thấy các công ty Mỹ liên quan đến đồng đã bắt đầu tăng giá, trong bối cảnh đe dọa thuế quan của Trump được giảm nhẹ. Các nhà sản xuất dây dẫn đang hưởng lợi từ “quyền lực định giá” này và các ngành khác có thể sẽ theo sau.

Biểu đồ cổ phiếu PLTR.US (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Palantir dẫn đầu đà giảm trong nhóm vốn hóa lớn, hiện đang kiểm định EMA 50 ngày (đường màu cam).

Nguồn: xStation5