Chỉ số US100 lao dốc

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 (US100) tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay sau khi xuất hiện các thông tin về những bước tiến của Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ sản xuất chất bán dẫn. Chỉ số mở cửa trong sắc xanh nhờ thông tin Mỹ và Iran tạm dừng các hoạt động quân sự, tuy nhiên tâm lý thị trường nhanh chóng xấu đi khi phiên giao dịch diễn ra và giá quay đầu giảm. Áp lực bán tập trung mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu bán dẫn, với ASML, Nvidia và nhiều doanh nghiệp liên quan đến ngành chip nằm trong số những mã giảm mạnh nhất.

Đà suy yếu của thị trường được kích hoạt sau các báo cáo cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến trong việc phát triển máy quang khắc DUV (Deep Ultraviolet) tiên tiến. Nếu thành công, công nghệ này có thể từng bước thu hẹp lợi thế hiện tại của các doanh nghiệp dẫn đầu ngành và làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường bán dẫn.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng đang đẩy mạnh chốt lời tại nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khiến Nvidia chịu áp lực bán đáng kể. Thị trường hiện không chỉ quan tâm đến tốc độ phổ cập của AI mà còn ngày càng chú ý đến quy mô đầu tư cần thiết để duy trì đà tăng trưởng hiện nay. Chi tiêu ngày càng lớn cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang làm dấy lên câu hỏi liệu những khoản đầu tư khổng lồ này có mang lại mức lợi nhuận đủ hấp dẫn trong tương lai hay không.

Diễn biến của phiên hôm nay cho thấy thị trường đang trở nên nhạy cảm hơn với mọi thông tin liên quan đến ngành bán dẫn. Đây vẫn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của câu chuyện tăng trưởng AI, đồng nghĩa với việc bất kỳ thông tin nào về cạnh tranh công nghệ, áp lực lên biên lợi nhuận hay triển vọng lợi nhuận từ các khoản đầu tư trong tương lai đều có thể nhanh chóng tác động đến định giá của các doanh nghiệp lớn cũng như toàn bộ chỉ số Nasdaq-100.

Nguồn: xStation5