Tin đầu ngày (17.12.2025): Đồng USD giảm giá sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp; Giá dầu WTI chạm mức thấp nhất kể từ năm 2021💡

Thị trường chứng khoán Mỹ nối dài đà giảm sau khi chính quyền Trump đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa EU liên quan đến các loại thuế và khoản phạt áp lên các công ty công nghệ Mỹ. Nhà Trắng đã nêu tên Accenture, Siemens và Spotify, cùng một số doanh nghiệp khác, là những mục tiêu tiềm năng cho các hạn chế hoặc khoản phí mới.

Liên minh châu Âu ngày càng sử dụng các công cụ quản lý và chế tài tài chính đối với các “ông lớn” công nghệ Mỹ. Riêng trong năm 2024, các khoản phạt đối với Big Tech đã mang lại nguồn thu lớn hơn tổng số thuế mà các công ty công nghệ châu Âu phải nộp. Trong giai đoạn 2024–2025, Apple, Meta, LinkedIn, X và Google dự kiến sẽ phải trả hàng tỷ euro tiền phạt. Các khoản phạt này được tính dựa trên doanh thu toàn cầu của công ty mẹ, vì vậy khả năng tối ưu hóa thông qua kế toán là rất hạn chế. Tuy nhiên, tác động lên định giá doanh nghiệp thường được thị trường “chiết khấu dần theo thời gian”. Cốt lõi của xung đột nằm ở sự mâu thuẫn giữa mô hình kinh doanh của Big Tech (khai thác dữ liệu quy mô lớn, vị thế gần độc quyền, mức giám sát tối thiểu) và triết lý quản lý của EU (bảo vệ cạnh tranh và người tiêu dùng), điều này lý giải vì sao các biện pháp can thiệp diễn ra thường xuyên và với quy mô lớn. Từ góc nhìn của Mỹ, vấn đề mang tính kinh tế: trong cán cân thương mại với châu Âu, dịch vụ CNTT là một trong số ít lĩnh vực giúp Mỹ bù đắp phần nào thâm hụt, vì vậy chính quyền Mỹ mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp này.

Tâm lý né rủi ro ở mức vừa phải đang chi phối các chỉ số toàn cầu: WIG20 giảm hơn 1%, WIG rộng giảm khoảng 0,9%, S&P 500 giảm khoảng 0,5% và Nasdaq giảm khoảng 0,1%. Diễn biến này phản ánh sự giao thoa giữa tăng trưởng đang hạ nhiệt, bất định dữ liệu vĩ mô, yếu tố địa chính trị (Trump – EU, chiến sự Ukraine) và kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu rõ rệt sau dữ liệu NFP tương đối yếu của Mỹ. Đồng zloty Ba Lan thể hiện rất tích cực, tương tự như yên Nhật và bảng Anh.

Dữ liệu mới nhất từ thị trường lao động và tiêu dùng Mỹ cho thấy nền kinh tế đang chậm lại dần, nhưng chưa rơi vào suy thoái. Doanh số bán lẻ tháng 10 hầu như đi ngang (0,0% m/m), báo cáo NFP tháng 11 chỉ tạo thêm 64.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp 4,6%, số người làm bán thời gian vì lý do kinh tế tăng lên và tăng trưởng tiền lương rất thấp (0,1% m/m). Trong khi đó, PMI Mỹ tháng 12 (Composite 53, Sản xuất 51,8, Dịch vụ 52,9) vẫn trên ngưỡng 50, nhưng đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp, báo hiệu đà tăng trưởng đang suy yếu.

PMI sơ bộ tháng 12 của khu vực đồng euro cho thấy bức tranh pha trộn nhưng nhìn chung là yếu. Tại Đức, PMI sản xuất giảm xuống 47,7 (thấp hơn dự báo), PMI dịch vụ 52,6, và PMI tổng hợp 51,5, cho thấy ngành công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn và tăng trưởng chung chậm lại. Ở Pháp, sản xuất gây bất ngờ tích cực (50,6, quay lại vùng mở rộng), nhưng dịch vụ tiệm cận trạng thái đình trệ, khiến triển vọng vẫn mong manh. Sự yếu kém của Đức chi phối nhận thức thị trường, gây áp lực lên đồng euro và lợi suất trái phiếu, qua đó hạn chế khả năng ECB chuyển sang giọng điệu “diều hâu” hơn cho năm 2026; kịch bản cơ sở là duy trì lập trường trung lập, không thắt chặt đáng kể.

Dữ liệu thị trường lao động Anh cho thấy việc làm tiếp tục suy yếu, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn cao. Việc làm giảm (thay đổi việc làm -38.000, thất nghiệp tăng lên 5,1%), nhưng thu nhập bình quân tăng 4,7% y/y, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng, duy trì áp lực lạm phát. Sự kết hợp này (thị trường lao động yếu hơn + tiền lương cao dai dẳng) làm xấu triển vọng của bảng Anh và đặt Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thế khó: dữ liệu ủng hộ cắt giảm lãi suất (thị trường đã kỳ vọng tại cuộc họp tới), nhưng quỹ đạo lạm phát vẫn gập ghềnh.

Tại Ba Lan, CPI tháng 11 giảm xuống 2,5% y/y, trong khi lạm phát lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) ở mức 2,7% y/y; nếu loại trừ giá do Nhà nước quản lý, áp lực giá giảm còn 2,0%. Dữ liệu xác nhận lạm phát nằm trong mục tiêu của NBP và ủng hộ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ đang diễn ra, dù bản thân số liệu không gây biến động lớn cho USDPLN, vốn vẫn ở mức đáy của tháng 9.

Giá dầu WTI giảm xuống dưới 55 USD và Brent dưới 60 USD/thùng — mức thấp nhất kể từ năm 2021 — do lo ngại dư cung kỷ lục trong năm 2026 (IEA nói khoảng ~4 triệu thùng/ngày, EIA khoảng ~2 triệu thùng/ngày) và việc thị trường chiết khấu kịch bản hòa bình tại Ukraine, có thể mở khóa xuất khẩu dầu của Nga. Ngoài ra, tâm lý còn bị ảnh hưởng bởi dữ liệu yếu từ Trung Quốc (sản lượng công nghiệp giảm, bán lẻ tăng chậm) và các vấn đề phía cung liên quan đến Venezuela (đình trệ giao hàng, chiết khấu giá, tranh chấp hợp đồng sau vụ Mỹ tịch thu tàu chở dầu).