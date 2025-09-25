Chỉ số US100 mất 0,7% 📉

Dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ gây ra sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán Mỹ🗽

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ (US100) giảm hơn 0,7% sau khi các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ làm giảm khả năng Fed sẽ tiến hành chu kỳ nới lỏng tiền tệ quyết liệt trong năm nay. GDP quý II tăng 3,8%, vượt xa dự báo 3,3% và cải thiện mạnh so với mức -0,5% trước đó. Đơn hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 8 cũng ghi nhận mức tăng gần 3% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng giảm 0,3% và tốt hơn nhiều so với mức -2,7% của tháng trước đó.

Đáng chú ý, chi tiêu tiêu dùng tăng 2,5% trong quý II, so với dự báo 1,6% và chỉ 0,5% trước đó. Hơn nữa, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp — vốn đã làm dấy lên lo ngại hai tuần trước với 263k — giảm xuống còn 218k, thấp hơn nhiều so với dự báo 233k và mức trước đó 232k. Đồng USD tăng giá phản ứng với dữ liệu mang tính “diều hâu” này.

Mặt khác, quan điểm của Scott Bessent và Donald Trump về lãi suất gần như “rõ ràng”: những người ủng hộ chính sách nới lỏng gần như chắc chắn sẽ kiểm soát Fed vào năm sau, cắt giảm lãi suất. Câu hỏi đặt ra là liệu Cục Dự trữ Liên bang có “quá tay” nếu một lần nữa chuyển hướng sang rủi ro lạm phát và quyết định thực hiện một loạt các đợt cắt giảm lãi suất vào mùa thu này.

Dường như sự bất định về hậu quả của việc duy trì lãi suất cao quá lâu — vì lo ngại lạm phát quay trở lại — đã khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi cổ phiếu, kéo các chỉ số chứng khoán đi xuống. Điều này xảy ra ngay cả khi các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ về lý thuyết là tích cực cho Phố Wall, vì nó làm giảm khả năng xảy ra suy thoái hay khủng hoảng kinh tế ở giai đoạn hiện tại của chu kỳ.

Thành viên Fed Schmid hôm nay nhận định thị trường lao động Mỹ “cân bằng”, trong khi lạm phát vẫn quá cao — một bình luận khá diều hâu. Trong khi đó, Goolsbee gợi ý rằng lãi suất có thể giảm mạnh hơn nếu dữ liệu Mỹ trở nên “stagflationary” (lạm phát đình trệ). Tuy nhiên với tăng trưởng GDP gần 3% YoY, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp và đơn hàng hàng hóa lâu bền mạnh, thuật ngữ stagflation dường như không phù hợp với bức tranh hiện tại.

Nguồn: xStation5