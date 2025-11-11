Chỉ số US100 mất 0.7%🚩

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) giảm khoảng 0,5% vào khoảng 30 phút trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Tâm lý nhà đầu tư suy yếu nhẹ, dù tiến trình mở cửa lại chính phủ Mỹ vẫn đang tiến triển. Nguyên nhân chính của đà giảm dường như đến từ phản ứng tiêu cực của thị trường sau báo cáo lợi nhuận của CoreWeave (CRWV.US) — một trong những nhà cung cấp hạ tầng GPU chủ chốt cho các trung tâm dữ liệu phục vụ các ông lớn công nghệ, bao gồm Nvidia.

CoreWeave, từng là một công ty đào Ethereum lớn, đã hoàn toàn chuyển đổi mô hình kinh doanh để tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty hiện cho thuê bộ xử lý đồ họa (GPU) và hợp tác với các tập đoàn lớn như Meta Platforms và OpenAI.

Trong khi đó, dữ liệu chỉ số NFIB mới nhất của Mỹ công bố sáng nay thấp hơn một chút so với dự báo. Tâm lý của các doanh nghiệp nhỏ — vốn chiếm gần một nửa lực lượng lao động Mỹ — đã suy yếu trong tháng 10. Chỉ số Lạc quan Kinh doanh NFIB đạt 98,20 điểm, thấp hơn dự báo 98,3 và mức trước đó 98,80. Tuy nhiên, mức độ bất ngờ tiêu cực là khá nhỏ.

Trong những tuần tới, các dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu các báo cáo sắp tới cho kết quả yếu, nhà đầu tư có thể phản ứng thái quá với lo ngại suy thoái. Ngược lại, bức tranh chung của mùa lợi nhuận vẫn tích cực, và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Nếu việc mở cửa lại chính phủ Mỹ được hoàn tất trong vài ngày tới, một đợt phục hồi mới trên Phố Wall vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

CoreWeave chịu áp lực – cổ phiếu giảm 8%

Cổ phiếu CoreWeave giảm mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty hạ dự báo doanh thu cả năm, do chậm trễ trong việc ra mắt một trung tâm dữ liệu quan trọng, dù nhu cầu dịch vụ AI vẫn mạnh.

Doanh nghiệp đang đối mặt với chi phí hạ tầng gia tăng, giá GPU cao hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn về năng lực tính toán, tất cả đều gây sức ép lên biên lợi nhuận. Theo công ty, vấn đề bắt nguồn từ hợp tác với một đối tác trung tâm dữ liệu lớn, song khách hàng đã đồng ý gia hạn hợp đồng, giữ giá trị tổng thể không thay đổi.

Các chuyên gia phân tích của Barclays nhận định báo cáo đã bộc lộ rủi ro vận hành trong lĩnh vực hạ tầng AI, nhấn mạnh rằng xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn là thách thức kỹ thuật cực kỳ phức tạp.

Kể từ IPO vào tháng 3/2025, cổ phiếu CoreWeave đã tăng hơn 150%, nhưng biên lợi nhuận hoạt động quý III giảm từ 21% xuống 16%. Doanh thu đạt 1,36 tỷ USD, vượt dự báo 1,29 tỷ USD, tuy nhiên lợi nhuận yếu hơn có thể trở thành vấn đề khi nhu cầu AI hạ nhiệt.

Các rủi ro bổ sung bao gồm vòng đời ngắn của chip GPU, tính chu kỳ của ngành, và khả năng phải ghi giảm giá trị tài sản GPU. Dù cổ phiếu hiện thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh, vốn hóa của CoreWeave vẫn ở mức khoảng 52 tỷ USD. Báo cáo đáng thất vọng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nhóm cổ phiếu hạ tầng AI, khi niềm tin vào khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao bắt đầu suy yếu.

Nguồn: xStation5

Phân tích biểu đồ chỉ số US100

Khung thời gian H1: Chỉ số đã điều chỉnh giảm sau khi chạm vùng 25.700 điểm. Hợp đồng tương lai hiện dao động quanh đường EMA50, vốn là ngưỡng hỗ trợ nội ngày quan trọng. Vùng 25.700 điểm tiếp tục là kháng cự mạnh về mặt hành động giá.

Khung thời gian D1: Chỉ số duy trì được hỗ trợ ngắn hạn quanh 25.200 điểm (đường EMA50, màu cam). Chỉ báo RSI vẫn trung tính, quanh mức 53 điểm.

Nguồn: xStation5