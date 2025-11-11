Thị trường nổi bật - SILVER( 11.11.2025)

Giá bạc hôm nay tăng gần 1%, vượt trở lại mốc 50 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà tăng của giá vàng. Đáng chú ý, bạc vừa được bổ sung vào “Danh sách Khoáng sản Chiến lược 2025” của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) — một động thái có thể thúc đẩy nhu cầu công nghiệp và định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu trong tương lai. Việc phân loại mới này có thể dẫn đến điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ hoặc ban hành các mức thuế mới, khiến các ngân hàng kim loại quý (bullion banks) thận trọng hơn trong việc giải phóng lượng dự trữ bạc giữa lúc bất ổn gia tăng.

Tháng trước, giá bạc đã tăng lên mức kỷ lục 54,5 USD/ounce, do nguồn cung suy giảm trong khi nhu cầu công nghiệp và nhu cầu đầu tư bán lẻ tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường giao ngay khan hiếm.

Theo Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, dù áp lực nguồn cung đã hạ nhiệt gần đây, thị trường vẫn dễ bị tổn thương trước các đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) cho thấy dự trữ bạc tại các kho ở London tăng lên 198 triệu ounce, tăng 111 triệu ounce chỉ trong hai tuần sau đợt tăng giá gần nhất. Phần lớn lượng cung bổ sung này có khả năng đến từ tái chế và kho tư nhân, thay vì các sàn giao dịch hoặc quỹ ETF.

Một đợt siết cung mới có thể xuất hiện nếu tồn kho bạc tại Thượng Hải và New York tiếp tục giảm, hoặc nếu các biện pháp hạn chế xuất khẩu và thuế quan mới làm gián đoạn thương mại kim loại toàn cầu. Việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt dài hạn đối với thị trường. Biểu đồ SILVER (khung D1) Giá bạc đang phục hồi sau đợt điều chỉnh gần đây và duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50) — đường màu cam trên biểu đồ ngày. Mức 47,5 USD/ounce hiện đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng, trong khi kháng cự mạnh vẫn nằm quanh 52,5 USD/ounce, nơi đợt giảm mạnh trước đó bắt đầu. Nguồn: xStation5

